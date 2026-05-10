На морском дроне, найденном у берегов Греции, обезвредили около 100 килограмм взрывчатки: это может быть Magura

В Греции обезвредили взрывчатку на морском дроне, который ранее на этой неделе обнаружили у греческого острова Лефкада в Ионическом море.

Об этом пишет DW со ссылкой на греческие СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Взрывчатку обезвредили

По данным СМИ, на дроне было около 100 килограммов взрывчатки.

После контролируемого подрыва взрывчатки дрон доставили на специальный военно-морской объект, где продолжается расследование его происхождения, технических возможностей и маршрута передвижения.

Дрон может быть класса Magura

По данным греческих СМИ, найденный аппарат похож на украинский морской дрон класса Magura.

Официально власти страны пока не комментировали эту информацию, однако накануне министр обороны Греции Никос Дендиас отметил, что дрон "принадлежит иностранному государству".

"Мы знаем, что это такое, и мы более или менее знаем, что в нем находится", - сказал он.

По данным СМИ, аппарат, у которого работал двигатель, нашли рыбаки 7 мая возле скалы. Из-за этого возникло подозрение, что операторы могли потерять связь с дроном, и он продолжал двигаться, пока не столкнулся с берегом.

Также проверяется версия, не связан ли инцидент с применением морских дронов против судов российского "теневого флота".

Что предшествовало?

Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.

