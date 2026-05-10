Новости Морские дроны Украины
На морском дроне, найденном у берегов Греции, обезвредили около 100 килограмм взрывчатки: это может быть Magura

В Греции обезвредили взрывчатку на морском дроне, который ранее на этой неделе обнаружили у греческого острова Лефкада в Ионическом море.

Об этом пишет DW со ссылкой на греческие СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Взрывчатку обезвредили 

По данным СМИ, на дроне было около 100 килограммов взрывчатки.

После контролируемого подрыва взрывчатки дрон доставили на специальный военно-морской объект, где продолжается расследование его происхождения, технических возможностей и маршрута передвижения.

Дрон может быть класса Magura

По данным греческих СМИ, найденный аппарат похож на украинский морской дрон класса Magura.

Официально власти страны пока не комментировали эту информацию, однако накануне министр обороны Греции Никос Дендиас отметил, что дрон "принадлежит иностранному государству".

"Мы знаем, что это такое, и мы более или менее знаем, что в нем находится", - сказал он.

По данным СМИ, аппарат, у которого работал двигатель, нашли рыбаки 7 мая возле скалы. Из-за этого возникло подозрение, что операторы могли потерять связь с дроном, и он продолжал двигаться, пока не столкнулся с берегом.

Также проверяется версия, не связан ли инцидент с применением морских дронов против судов российского "теневого флота".

Что предшествовало?

Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.

взрывчатка (861) Греция (736) морской дрон (73)
я не я і дрона не моя
10.05.2026 17:44
Якщо звʼязок втрачений, то система самоліквідації може нанести велику шкоду як своїм, так і дружнім силам і засобам.
10.05.2026 18:00
10.05.2026 18:00
100кг? малувато буде..
10.05.2026 18:28
Оце не можливо щось придумати, щоб не знаходили ці потеряшки типу самознищення тощо?
10.05.2026 17:50
10.05.2026 17:50
Якщо звʼязок втрачений, то система самоліквідації може нанести велику шкоду як своїм, так і дружнім силам і засобам.
10.05.2026 18:00
10.05.2026 18:00
Якщо звʼязок втрачений, то користі вже від нього ніякої, а тільки може бути шкода, якщо попаде в чужі руки, а так таймер з самоліквідацією може все вирішити.
10.05.2026 20:04
10.05.2026 20:04
Ви хочете виплачувати багатоміліонні компенсації за якийсь підірваний танкер дружньої країни?
10.05.2026 20:17
10.05.2026 20:17
Как украинский дрон оказался в Ионическом море??? Как он прошел Босфор и Дарданеллы??? Или это новый тип летающего морского украинского дрона ??? Типичная кацапская провокация.
10.05.2026 18:00
10.05.2026 18:00
Про Українські бази в Лівані нічого не чув?
Погугли.
10.05.2026 18:01
Не чув... Погугліл. Ось що видав гугл - По состоянию на 2026 год, актуальных данных о постоянных или боевых военных базах Украины в Ливане (страна на Ближнем Востоке) нет.
10.05.2026 18:06
10.05.2026 18:06
https://www.rbc.ua/rus/news/**********-viyskovi-rozgornuli-bazi-liviyi-1775223198.html Тиць!
10.05.2026 18:09
10.05.2026 18:09
все?
10.05.2026 18:11
Правда - я помилився - в Лівії!
10.05.2026 18:11
В Ливии(той, шо не под Хафтаром).
10.05.2026 19:13
ну, якось кацапські газові танкери горять, не від сорому ж.
10.05.2026 18:01
10.05.2026 18:01
але жодних заяв щодо атак ціх танкерів укр. дронами навіть цапи не робили
10.05.2026 18:07
10.05.2026 18:07
і правильно, нехай піздєть.
10.05.2026 18:20
Він втік до шреків тому що українці забагато вимог ставили грекам коли ті хотіли купити українські дрони. Ось він взяв і даром приплив, без вимог.
10.05.2026 21:24
10.05.2026 21:24
*греків
10.05.2026 21:25
Кацапи всіх країн єднайтеся начувайтеся, у СОУ руки довгі!
10.05.2026 19:06
10.05.2026 19:06
Морський безпілотник Magura V5 здатний нести близько 250-320 кг вибухівки.
10.05.2026 19:08
10.05.2026 19:08
А как же через Босфор хелезяка куева с города Чугуева?
10.05.2026 19:14
10.05.2026 19:14
Треба відмовлятись чи зсилатись на погоду яка пронесла некерований дрон через турецькі проливи.
10.05.2026 19:23
10.05.2026 19:23
Дрон потрапив для вивчення до рук фахівців іншої держави. Хтось за це має відповісти, а в подальшому необхідно встановлювати систему самознищення.
10.05.2026 22:03
10.05.2026 22:03
 
 