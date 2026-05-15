Український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність, - Reuters

У Греції знайшли український дрон

Слідчі Греції стверджують, що український морський дрон, який минулого тижня знайшли біля острова Лефкада, збився з курсу через технічну несправність. ЗМІ писали, що це може бути Magura.

Про це пишуть в Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Грецька розвідка та військові підрозділи аналізують безпілотник, розбирають його та визначають характеристики. Слідчі Греції вивчають метадані дрона.

Вони хочуть встановити його місію та те, чи був він запущений з корабля, чи з берега. Допускається запуск дрона з Лівії у Середземне море.

"Це питання дуже серйозне. На цьому судні… була вибухівка, що загрожувала безпеці судноплавства. Я не хочу думати, що буде після зіткнення пасажирського судна чи будь-якого іншого судна з цим дроном", - заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас.

Як свідчать попередні висновки, дрон не подолав велику відстань, що робить запуск з Лівії менш ймовірним. Інший співрозмовник журналістів сказав, що рівень палива є ключовим фактором в оцінці, але він відмовився надати подальші подробиці.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.

Топ коментарі
Що частенько наші дрони і повітряні і морські посали збиватись з курсу .
15.05.2026 20:23 Відповісти
Не треба їм туди лізти , нехай краще його , якомога швидше , додому повернуть ... Бо на того , хто забирає українську власність , зазвичай чекають різні неприємності - Орбан підтвердить ..
15.05.2026 20:27 Відповісти
х.з. кому вірити - спочатку написали що він був без вибухівки, потім що був з вибухівкою і його підірвали, а тепер пишуть що таки з вибухівкою і його спокійно досліджують. Виробник цих дронів UFORCE стверджує, що він хоч і схожий, але не їхній…
15.05.2026 20:48 Відповісти
Мало, що там стверджують слідчі з Греції
15.05.2026 20:39 Відповісти
Так виробники заперечили!!!!
15.05.2026 20:43 Відповісти
х.з. кому вірити - спочатку написали що він був без вибухівки, потім що був з вибухівкою і його підірвали, а тепер пишуть що таки з вибухівкою і його спокійно досліджують. Виробник цих дронів UFORCE стверджує, що він хоч і схожий, але не їхній…
15.05.2026 20:48 Відповісти
Сбился с курса---оно бывает конечно. Как Босфор с Дарданелами проскочил---вот вопрос?
15.05.2026 21:26 Відповісти
Давайте подумаем! На борту сухогруза, может быть?
16.05.2026 00:42 Відповісти
Эта фсё ****** - хахлы хатели взарвать фсю Грецию 😂
15.05.2026 21:28 Відповісти
Не по феншую пішов.
15.05.2026 23:06 Відповісти
Стопе, виробник заперечив, що то Магура, здається мені не просто так "розганяють" тему
16.05.2026 09:28 Відповісти
 
 