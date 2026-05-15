Український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність, - Reuters
Слідчі Греції стверджують, що український морський дрон, який минулого тижня знайшли біля острова Лефкада, збився з курсу через технічну несправність. ЗМІ писали, що це може бути Magura.
Про це пишуть в Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Грецька розвідка та військові підрозділи аналізують безпілотник, розбирають його та визначають характеристики. Слідчі Греції вивчають метадані дрона.
Вони хочуть встановити його місію та те, чи був він запущений з корабля, чи з берега. Допускається запуск дрона з Лівії у Середземне море.
"Це питання дуже серйозне. На цьому судні… була вибухівка, що загрожувала безпеці судноплавства. Я не хочу думати, що буде після зіткнення пасажирського судна чи будь-якого іншого судна з цим дроном", - заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас.
Як свідчать попередні висновки, дрон не подолав велику відстань, що робить запуск з Лівії менш ймовірним. Інший співрозмовник журналістів сказав, що рівень палива є ключовим фактором в оцінці, але він відмовився надати подальші подробиці.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль