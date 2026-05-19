Эстония и Латвия сообщили об опасности дронов

Эстония и Латвия сообщили о воздушной угрозе в связи с возможной активностью беспилотников в приграничных районах. Военные обеих стран предупредили о потенциальном нарушении воздушного пространства и продолжают следить за развитием ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Латвийское радио Pusdiena иERR.

После полудня 19 мая Вооруженные силы Эстонии предупредили о возможной воздушной угрозе на юге страны из-за вероятной активности дронов.

Как сообщает ERR со ссылкой на данные военных, оповещение получили жители Тарту, Виру и уезда Йогева. В то же время о предупреждении также сообщали жители Таллинна.

Угроза охватила несколько регионов

По информации эстонских военных, потенциальная опасность касается районов Тарту, Йогева, Вильянди, Валга, Виру и Пыльва.

Детали относительно происхождения или типа беспилотников пока официально не разглашаются.

В Латвии также зафиксировали возможный дрон

Тем временем в соседней Латвии объявили предупреждение о возможном нарушении воздушного пространства.

По словам полковника Национальных вооруженных сил Латвии Мариса Тутинса, скорее всего, в воздушное пространство страны залетел один дрон, который в настоящее время находится в Прейльском крае.

Как пояснил представитель латвийских военных, датчики обнаружили неизвестный объект незадолго до 12:00.

Предупреждение продолжает действовать в Лудзенском, Прейльском, Резекненском и Краславском краях. Военные заверили, что сразу сообщат о прекращении угрозы.

