Эстония и Латвия сообщили об опасности дронов
Эстония и Латвия сообщили о воздушной угрозе в связи с возможной активностью беспилотников в приграничных районах. Военные обеих стран предупредили о потенциальном нарушении воздушного пространства и продолжают следить за развитием ситуации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Латвийское радио Pusdiena иERR.
После полудня 19 мая Вооруженные силы Эстонии предупредили о возможной воздушной угрозе на юге страны из-за вероятной активности дронов.
Как сообщает ERR со ссылкой на данные военных, оповещение получили жители Тарту, Виру и уезда Йогева. В то же время о предупреждении также сообщали жители Таллинна.
Угроза охватила несколько регионов
По информации эстонских военных, потенциальная опасность касается районов Тарту, Йогева, Вильянди, Валга, Виру и Пыльва.
Детали относительно происхождения или типа беспилотников пока официально не разглашаются.
В Латвии также зафиксировали возможный дрон
Тем временем в соседней Латвии объявили предупреждение о возможном нарушении воздушного пространства.
По словам полковника Национальных вооруженных сил Латвии Мариса Тутинса, скорее всего, в воздушное пространство страны залетел один дрон, который в настоящее время находится в Прейльском крае.
Как пояснил представитель латвийских военных, датчики обнаружили неизвестный объект незадолго до 12:00.
Предупреждение продолжает действовать в Лудзенском, Прейльском, Резекненском и Краславском краях. Военные заверили, что сразу сообщат о прекращении угрозы.
