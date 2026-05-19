Росія навмисно перенаправляє українські дрони в повітряний простір країн Балтії, - МЗС

Росія навмисно перенаправляє українські дрони у повітряний простір країн Балтії.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ

"Росія продовжує перенаправляти українські дрони в повітряний простір країн Балтії за допомогою своїх засобів радіоелектронної боротьби. І Москва робить це навмисно, поєднуючи ці дії з посиленням пропаганди.

Ми просимо вибачення в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти. Наші профільні інституції перебували й перебувають у тісній співпраці, щоб розібратися в кожному окремому випадку та знайти шляхи запобігання таким ситуаціям, зокрема за безпосередньої участі наших експертних груп", - зазначив він.

Речник наголосив, що ні Естонія, ні Латвія, ні Литва, ні Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії.

"Крім того, Україна ніколи не зверталася з подібними запитами. Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до Статті 51 Статуту ООН; наші легітимні військові цілі розташовані в Росії, і ми використовуємо російський повітряний простір, щоб уразити їх.

Росіяни не мають жодного права звинувачувати Україну, країни Балтії чи Фінляндію в наслідках власних дій і, у ширшому сенсі, своєї агресивної війни.

Ми вдячні нашим партнерам в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві за підтримку та солідарність", - підсумував Тихий.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

