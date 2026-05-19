Росія навмисно перенаправляє українські дрони в повітряний простір країн Балтії, - МЗС

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ

Подробиці

"Росія продовжує перенаправляти українські дрони в повітряний простір країн Балтії за допомогою своїх засобів радіоелектронної боротьби. І Москва робить це навмисно, поєднуючи ці дії з посиленням пропаганди.

Ми просимо вибачення в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти. Наші профільні інституції перебували й перебувають у тісній співпраці, щоб розібратися в кожному окремому випадку та знайти шляхи запобігання таким ситуаціям, зокрема за безпосередньої участі наших експертних груп", - зазначив він.

Речник наголосив, що ні Естонія, ні Латвія, ні Литва, ні Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії.

"Крім того, Україна ніколи не зверталася з подібними запитами. Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до Статті 51 Статуту ООН; наші легітимні військові цілі розташовані в Росії, і ми використовуємо російський повітряний простір, щоб уразити їх.

Росіяни не мають жодного права звинувачувати Україну, країни Балтії чи Фінляндію в наслідках власних дій і, у ширшому сенсі, своєї агресивної війни.

Ми вдячні нашим партнерам в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві за підтримку та солідарність", - підсумував Тихий.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

à la guerre comme à la guerre
19.05.2026 15:48 Відповісти
Це він що серйозно говорить, чи так бла-бла? Нехай цікавості ради сходить до хлопців-дронарів і скаже це їм прямо в очі. Вони зрозуміють цей дуже тонкий гумор.
19.05.2026 15:49 Відповісти
Соромлюсь спитати, а щого ми кацапські дрони у *********, особливо на мозирскай НПЗ, таким чином не переправляємо як росня наші дрони в країни партньори? Яким чином дрони залітають у глиб країни і літають тут годинами як у себе вдома?
19.05.2026 15:54 Відповісти
Тхне брехнею. Що ж вони не перенаправляють дрони, які влучають в їхні НПЗ ?
19.05.2026 16:03 Відповісти
я так розумію, що впродовж західного кордону росії в них достатньо станцій для gps spoofing

а українські дрони заходять зі Сходу, але очевидно що не всі
19.05.2026 16:26 Відповісти
Сумнівний аргумент. Далекобійні дрони летять заданим маршрутом більшу частину дистанції, дистанційне управління якщо і потрібне, тільки на кінцевому етапі, тому РЕБ не допоможе. А наші дрони б'ють лише по стаціонарним об'єктам, там взагалі дистанційне управління навряд чи подрібно.
19.05.2026 16:42 Відповісти
Чого брехнею - F-16 NATO збив український дрон в межах Естонії. Захист хріновий у тих дронів - тому і реби йього і глушать. Просто через країни Балтійськи хитроопі виходять на пітер. Тим самим підставляють прибалтів. Такі дії мають свою назву.
19.05.2026 16:32 Відповісти
Бо забагато дронів летить на їхні НПЗ а тут треба з кожним окремо працювати.
19.05.2026 17:02 Відповісти
Писав вище, далекобійні дрони дистанційно не керуються, тому їх не можна "перенаправити".
19.05.2026 17:05 Відповісти
Це жарт такий? Якщо вони можуть перенаправляти, то чого б їм це не робити? Це вже наша проблема, що вони спроможні перенаправляти. Нам би таке вміти робити з їхніми ******** шахедами
19.05.2026 16:58 Відповісти
 
 