УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9993 відвідувача онлайн
Новини Російські фейки
585 8

Латвія спростувала заяви Росії про "атаки з її території"

Латвія звинуватила Росію у поширенні фейків про Україну та Балтію

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала неправдивими твердження Служби зовнішньої розвідки РФ про нібито підготовку Україною ударів по російській території з використанням повітряного простору країн Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Браже написала у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За її словами, Росія продовжує кампанію з поширення дезінформації, спрямовану проти Латвії та інших європейських країн. Вона підкреслила, що ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.

Очільниця МЗС наголосила, що Латвія не надає свій повітряний простір для будь-яких військових операцій проти Росії. За її словами, це питання неодноразово офіційно пояснювалося російській стороні.

Браже прямо заявила, що оприлюднена інформація є фейком і черговою спробою інформаційного тиску.

"ФАКТ: Латвія НЕ надає повітряний простір для атак на Росію", - зазначила міністерка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія та Латвія повідомили про небезпеку дронів

Що передувало?

19 травня Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну в нібито намірах запускати бойові безпілотники по території Росії з країн Балтії.

У повідомленні російської спецслужби стверджується, що до Латвії нібито прибули військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ для організації таких операцій. Жодних доказів цим твердженням не надано.

Також у заяві містяться прямі погрози на адресу Латвії як країни-члена НАТО. Зокрема, йдеться про "справедливу відплату" та можливі удари по "центрах ухвалення рішень" у разі реалізації описаних сценаріїв.

Подібні твердження Росії неодноразово супроводжувалися звинуваченнями без підтверджень і розцінюються як елемент інформаційного тиску та залякування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ навмисно направляє українські дрони над країнами Балтії та Фінляндії, - ЗМІ

Автор: 

Латвія (1477) росія (70060)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З Латвії вони б наробили більше "користі" кацапам - але хто ж на це піде
показати весь коментар
19.05.2026 13:51 Відповісти
А хто Усть-Лугу бомбив?
показати весь коментар
19.05.2026 13:55 Відповісти
Українські бомбери
показати весь коментар
19.05.2026 13:59 Відповісти
Так - шоб кацапи хер унюхали
показати весь коментар
19.05.2026 14:11 Відповісти
Хаперечуйте чи ні а як тільки х7йло вирішить що достатньо м'яса- дегенератів кацапів для атаки то звинуватить й нападе .... ще не зрозуміли що привід рашистам не потрібен?
показати весь коментар
19.05.2026 15:30 Відповісти
 
 