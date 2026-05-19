Латвія спростувала заяви Росії про "атаки з її території"

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала неправдивими твердження Служби зовнішньої розвідки РФ про нібито підготовку Україною ударів по російській території з використанням повітряного простору країн Балтії.

Браже написала у соцмережі Х.

За її словами, Росія продовжує кампанію з поширення дезінформації, спрямовану проти Латвії та інших європейських країн. Вона підкреслила, що ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.

Очільниця МЗС наголосила, що Латвія не надає свій повітряний простір для будь-яких військових операцій проти Росії. За її словами, це питання неодноразово офіційно пояснювалося російській стороні.

Браже прямо заявила, що оприлюднена інформація є фейком і черговою спробою інформаційного тиску.

"ФАКТ: Латвія НЕ надає повітряний простір для атак на Росію", - зазначила міністерка.

Що передувало?

19 травня Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну в нібито намірах запускати бойові безпілотники по території Росії з країн Балтії.

У повідомленні російської спецслужби стверджується, що до Латвії нібито прибули військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ для організації таких операцій. Жодних доказів цим твердженням не надано.

Також у заяві містяться прямі погрози на адресу Латвії як країни-члена НАТО. Зокрема, йдеться про "справедливу відплату" та можливі удари по "центрах ухвалення рішень" у разі реалізації описаних сценаріїв.

Подібні твердження Росії неодноразово супроводжувалися звинуваченнями без підтверджень і розцінюються як елемент інформаційного тиску та залякування.

