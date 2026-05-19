Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории"

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала ложными заявления Службы внешней разведки РФ о якобы готовящихся ударах Украины по российской территории с использованием воздушного пространства стран Балтии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Браже написала в соцсети Х.

По ее словам, Россия продолжает кампанию по распространению дезинформации, направленную против Латвии и других европейских стран. Она подчеркнула, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.

Глава МИД подчеркнула, что Латвия не предоставляет свое воздушное пространство для каких-либо военных операций против России. По ее словам, этот вопрос неоднократно официально разъяснялся российской стороне.

Браже прямо заявила, что обнародованная информация является фейком и очередной попыткой информационного давления.

"ФАКТ: Латвия НЕ предоставляет воздушное пространство для атак на Россию", - отметила министр.

Что предшествовало?

19 мая Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в якобы намерениях запускать боевые беспилотники по территории России из стран Балтии.

В сообщении российской спецслужбы утверждается, что в Латвию якобы прибыли военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ для организации таких операций. Никаких доказательств этим утверждениям не представлено.

Также в заявлении содержатся прямые угрозы в адрес Латвии как страны-члена НАТО. В частности, речь идет о "справедливом возмездии" и возможных ударах по "центрам принятия решений" в случае реализации описанных сценариев.

Подобные утверждения России неоднократно сопровождались обвинениями без подтверждений и расцениваются как элемент информационного давления и запугивания.

