Україна не використовує повітряний простір Латвії для атак по РФ, - МЗС

Україна відкидає звинувачення Росії у нібито підготовці атак по Росії з території Латвії.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"У черговій порції неправдивих заяв Москви, яка звинувачує Україну в підготовці атак проти Росії з території Латвії, немає ні краплі правди. Ми офіційно їх спростовуємо", - наголосив він.

Тихий заяви, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для своїх операцій проти Росії та не має наміру цього робити.

"Російська брехня - це лише продовження її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом.

Ми дякуємо нашим латвійським друзям за те, що вони бачать цю брехню наскрізь", - підсумував речник МЗС України.

Читайте: Естонія та Латвія повідомили про небезпеку дронів

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Читайте також: Кандидат у міністри оборони Латвії планує використовувати досвід війни в Україні