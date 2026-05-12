Кандидат у міністри оборони Латвії планує використовувати досвід війни в Україні

Полковник Національних збройних сил Латвії Райвіс Мелніс, якого висунули на посаду міністра оборони, заявив про намір впроваджувати досвід війни в Україні в оборонній системі своєї країни.

За словами Мелніса, Латвія має пришвидшити модернізацію оборонного сектору та зробити його більш гнучким. Основою для змін він називає практичний досвід, отриманий Україною під час війни.

Український досвід як основа реформ

Кандидат на посаду міністра оборони наголосив, що планує активно використовувати напрацювання українських військових. Йдеться насамперед про сучасні технології та нові підходи до ведення бойових дій.

"Я приходжу на цю посаду з професійною місією зробити оборонний сектор набагато ефективнішим, спираючись на досвід української війни", - заявив Мелніс.

Окремо він підкреслив важливість швидкої інтеграції нових рішень у систему національної оборони Латвії.

Співпраця з українськими військовими

Мелніс також заявив про намір залучити фахівців Збройних сил України до підготовки латвійських військових. Основний акцент планується зробити на протидії безпілотникам.

За його словами, український досвід може бути використаний для створення мобільних підрозділів протиповітряної оборони та їх розгортання вздовж кордонів.

Також кандидат на посаду міністра оборони наголосив на необхідності розвитку військової промисловості та тіснішої співпраці з армією для підвищення ефективності реагування на сучасні загрози.

Райвіс Мелніс служить у Національних збройних силах Латвії з 1998 року та нині представляє Міністерство оборони країни в Україні. Для призначення на посаду міністра йому потрібно залишити військову службу.

Що передувало

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку після інцидентів із безпілотниками, які порушили повітряний простір країни.