Кандидат в министры обороны Латвии планирует использовать опыт войны в Украине

Полковник Национальных вооруженных сил Латвии Райвис Мелнис, выдвинутый на пост министра обороны, заявил о намерении внедрять опыт войны в Украине в оборонную систему своей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале LSM.

По словам Мелниса, Латвия должна ускорить модернизацию оборонного сектора и сделать его более гибким. Основой для изменений он называет практический опыт, полученный Украиной во время войны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украинский опыт как основа реформ

Кандидат на пост министра обороны подчеркнул, что планирует активно использовать наработки украинских военных. Речь идет прежде всего о современных технологиях и новых подходах к ведению боевых действий.

"Я прихожу на эту должность с профессиональной миссией сделать оборонный сектор гораздо более эффективным, опираясь на опыт украинской войны", - заявил Мелнис.

Отдельно он подчеркнул важность быстрой интеграции новых решений в систему национальной обороны Латвии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, чтобы предотвратить инциденты с дронами, - Сибига

Сотрудничество с украинскими военными

Мелнис также заявил о намерении привлечь специалистов Вооруженных сил Украины к подготовке латвийских военных. Основной акцент планируется сделать на противодействии беспилотникам.

По его словам, украинский опыт может быть использован для создания мобильных подразделений противовоздушной обороны и их развертывания вдоль границ.

Также кандидат на пост министра обороны подчеркнул необходимость развития военной промышленности и более тесного сотрудничества с армией для повышения эффективности реагирования на современные угрозы.

Райвис Мелнис служит в Национальных вооруженных силах Латвии с 1998 года и в настоящее время представляет Министерство обороны страны в Украине. Для назначения на должность министра ему необходимо оставить военную службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Латвии 9 мая открыли десятки административных дел из-за символики, прославляющей агрессию РФ

Что предшествовало

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке после инцидентов с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны.