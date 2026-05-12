Кандидат в министры обороны Латвии планирует использовать опыт войны в Украине
Полковник Национальных вооруженных сил Латвии Райвис Мелнис, выдвинутый на пост министра обороны, заявил о намерении внедрять опыт войны в Украине в оборонную систему своей страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале LSM.
По словам Мелниса, Латвия должна ускорить модернизацию оборонного сектора и сделать его более гибким. Основой для изменений он называет практический опыт, полученный Украиной во время войны.
Украинский опыт как основа реформ
Кандидат на пост министра обороны подчеркнул, что планирует активно использовать наработки украинских военных. Речь идет прежде всего о современных технологиях и новых подходах к ведению боевых действий.
"Я прихожу на эту должность с профессиональной миссией сделать оборонный сектор гораздо более эффективным, опираясь на опыт украинской войны", - заявил Мелнис.
Отдельно он подчеркнул важность быстрой интеграции новых решений в систему национальной обороны Латвии.
Сотрудничество с украинскими военными
Мелнис также заявил о намерении привлечь специалистов Вооруженных сил Украины к подготовке латвийских военных. Основной акцент планируется сделать на противодействии беспилотникам.
По его словам, украинский опыт может быть использован для создания мобильных подразделений противовоздушной обороны и их развертывания вдоль границ.
Также кандидат на пост министра обороны подчеркнул необходимость развития военной промышленности и более тесного сотрудничества с армией для повышения эффективности реагирования на современные угрозы.
Райвис Мелнис служит в Национальных вооруженных силах Латвии с 1998 года и в настоящее время представляет Министерство обороны страны в Украине. Для назначения на должность министра ему необходимо оставить военную службу.
Что предшествовало
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке после инцидентов с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны.
