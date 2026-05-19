Украина не использует воздушное пространство Латвии для атак на РФ, - МИД

Украина отвергает обвинения России в якобы подготовке атак на Россию с территории Латвии.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"В очередной порции ложных заявлений Москвы, обвиняющей Украину в подготовке атак против России с территории Латвии, нет ни капли правды. Мы официально их опровергаем", - подчеркнул он.

Тихий заявил, что Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии для своих операций против России и не намерена этого делать.

"Российская ложь - это лишь продолжение ее более широкой пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и Балтийском регионе в целом.

Мы благодарим наших латвийских друзей за то, что они видят эту ложь насквозь", - подытожил спикер МИД Украины.

Читайте: Эстония и Латвия сообщили об опасности дронов

Что предшествовало?

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Читайте также: Кандидат в министры обороны Латвии планирует использовать опыт войны в Украине