УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11260 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
254 4

Естонія хоче, щоб ЄС уже у червні відкрив усі кластери про вступ України, - Цахкна

Вступ України до ЄС: що кажуть в Естонії?

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна хоче, щоб Євросоюз відкрив усі шість кластерів переговорів про вступ України до саміту в червні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Естонський міністр прокоментував пропозицію канцлера Німеччини Мерца, який запропонував надати Україні статус асоційованого члена без права голосу в ЄС.

За його словами, така пропозиція вже циркулювала, коли Угорщина повністю заблокувала прогрес Євросоюзу в питаннях розширення понад 2 роки тому.

"Тим часом ситуація змінилася: в Угорщині сформовано новий уряд, і на даний момент наша рекомендація та позиція полягають у тому, щоб чітко рухатися вперед у рамках узгодженого процесу розширення, а саме – до червневої Ради відкрити всі шість розділів переговорів і рухатися далі з цього моменту. Ці розділи мають бути відкриті як для України, так і для Молдови", - пояснив Цахкна.

Також читайте: Росія навмисно перенаправляє українські дрони в повітряний простір країн Балтії, - МЗС

На думку міністра, такий альтернативний шлях наразі не сприятиме цій діяльності:

"Тому наша дуже чітка рекомендація та вказівка також стосується інших держав-членів, що ми зараз зосередимося на цьому процесі набуття повноправного членства. 

Водночас він зауважив, що наразі важко оцінити, наскільки швидко можуть просуватися переговори України щодо вступу.

"Дуже важко сказати, оскільки є дуже складні розділи, наприклад, щодо сільського господарства, щодо вільного руху робочої сили, а також бюджетні питання на майбутнє, якщо Україна приєднається до Європейського Союзу", - додав Цахкна.

Раніше у Хорватії заявили, що Україна більш ніж готова до відкриття першого кластеру в переговорах про членство в ЄС

Що передувало?

Читайте: Путін може втягнути Європу в переговори заради послаблення санкцій, - Цахкна

Автор: 

Естонія (1836) членство в ЄС (1497) Євросоюз (15098) Цахкна Маргус (157)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вважаю, що не повинно бути ніяких кроків назустріч поки ЗЄ урурпує владу.

Станом на зараз Україна не відповідає демократичним стандартам ЄС ні у якому вигляді.
показати весь коментар
26.05.2026 12:18 Відповісти
Всі отакі балачки є безпредметною імітацією діяльності та "псевдопіклування" про мир в Європі. Одні і ті ж самі тези ми чуємо останні 12 років. І будемо слухати ще 12, і ще, і ще. І так до розвалу **********. Процес піде. "Колись". От тільки я вже здохну, а моїх дітей та внуків в Україні не буде. Ну і на фіга мені оце слухати і читати? Єдине що має значення це зброя для вбивства окупантів та тих виродків якими ********* заміщує населення на окупованих територіях. Все інше це просто піздьож.
показати весь коментар
26.05.2026 12:27 Відповісти
Кластери - тільки секторально в межах хабу з турборежимом. А взагалі морквина виявляється дивовижно міцною - скільки вже теліпається перед носом дикобраза, і все як свіжа.
показати весь коментар
26.05.2026 12:27 Відповісти
Насипте кластерів по саме горло
показати весь коментар
26.05.2026 12:35 Відповісти
 
 