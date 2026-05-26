Естонія хоче, щоб ЄС уже у червні відкрив усі кластери про вступ України, - Цахкна
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна хоче, щоб Євросоюз відкрив усі шість кластерів переговорів про вступ України до саміту в червні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Подробиці
Естонський міністр прокоментував пропозицію канцлера Німеччини Мерца, який запропонував надати Україні статус асоційованого члена без права голосу в ЄС.
За його словами, така пропозиція вже циркулювала, коли Угорщина повністю заблокувала прогрес Євросоюзу в питаннях розширення понад 2 роки тому.
"Тим часом ситуація змінилася: в Угорщині сформовано новий уряд, і на даний момент наша рекомендація та позиція полягають у тому, щоб чітко рухатися вперед у рамках узгодженого процесу розширення, а саме – до червневої Ради відкрити всі шість розділів переговорів і рухатися далі з цього моменту. Ці розділи мають бути відкриті як для України, так і для Молдови", - пояснив Цахкна.
На думку міністра, такий альтернативний шлях наразі не сприятиме цій діяльності:
"Тому наша дуже чітка рекомендація та вказівка також стосується інших держав-членів, що ми зараз зосередимося на цьому процесі набуття повноправного членства.
Водночас він зауважив, що наразі важко оцінити, наскільки швидко можуть просуватися переговори України щодо вступу.
"Дуже важко сказати, оскільки є дуже складні розділи, наприклад, щодо сільського господарства, щодо вільного руху робочої сили, а також бюджетні питання на майбутнє, якщо Україна приєднається до Європейського Союзу", - додав Цахкна.
Раніше у Хорватії заявили, що Україна більш ніж готова до відкриття першого кластеру в переговорах про членство в ЄС
Що передувало?
- Днями повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
- Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
- У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Станом на зараз Україна не відповідає демократичним стандартам ЄС ні у якому вигляді.