Естонія хоче, щоб ЄС уже у червні відкрив усі кластери про вступ України, - Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна хоче, щоб Євросоюз відкрив усі шість кластерів переговорів про вступ України до саміту в червні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Естонський міністр прокоментував пропозицію канцлера Німеччини Мерца, який запропонував надати Україні статус асоційованого члена без права голосу в ЄС.

За його словами, така пропозиція вже циркулювала, коли Угорщина повністю заблокувала прогрес Євросоюзу в питаннях розширення понад 2 роки тому.

"Тим часом ситуація змінилася: в Угорщині сформовано новий уряд, і на даний момент наша рекомендація та позиція полягають у тому, щоб чітко рухатися вперед у рамках узгодженого процесу розширення, а саме – до червневої Ради відкрити всі шість розділів переговорів і рухатися далі з цього моменту. Ці розділи мають бути відкриті як для України, так і для Молдови", - пояснив Цахкна.

На думку міністра, такий альтернативний шлях наразі не сприятиме цій діяльності:

"Тому наша дуже чітка рекомендація та вказівка також стосується інших держав-членів, що ми зараз зосередимося на цьому процесі набуття повноправного членства.

Водночас він зауважив, що наразі важко оцінити, наскільки швидко можуть просуватися переговори України щодо вступу.

"Дуже важко сказати, оскільки є дуже складні розділи, наприклад, щодо сільського господарства, щодо вільного руху робочої сили, а також бюджетні питання на майбутнє, якщо Україна приєднається до Європейського Союзу", - додав Цахкна.

