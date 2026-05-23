Цахкна и Павел обсудили поддержку Украины и безопасность Европы
В рамках конференции GLOBSEC министр Эстонии Маргус Цахкна и президент Чехии Петр Павел обсудили дальнейшую поддержку Украины и продвижение её вступления в ЕС, а также укрепление безопасности на восточном фланге НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.
В ходе переговоров стороны сосредоточились на продолжении всесторонней помощи Украине и необходимости продвижения переговоров о ее вступлении в Европейский Союз.
Цахкна также поблагодарил Чехию за вклад в укрепление безопасности на восточном фланге НАТО.
Что предшествовало?
Ранее Павел заявил, что принуждение Украины к невыгодному миру создаст долгосрочные угрозы для безопасности всей Европы.
