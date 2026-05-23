Цахкна и Павел обсудили поддержку Украины и безопасность Европы

В рамках конференции GLOBSEC министр Эстонии Маргус Цахкна и президент Чехии Петр Павел обсудили дальнейшую поддержку Украины и продвижение её вступления в ЕС, а также укрепление безопасности на восточном фланге НАТО.

Цахкна также поблагодарил Чехию за вклад в укрепление безопасности на восточном фланге НАТО.

Что предшествовало?

Ранее Павел заявил, что принуждение Украины к невыгодному миру создаст долгосрочные угрозы для безопасности всей Европы.

