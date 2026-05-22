Дроны над странами Балтии
Украинские дроны залетают в воздушное пространство НАТО, но ответственна за это Россия, - Цахкна

В Эстонии обвинили РФ в перенаправлении украинских дронов

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает, что Россия направляет украинские БПЛА в воздушное пространство стран Балтии, чтобы ослабить поддержку Украины.

Об этом он заявил перед началом заседания министров иностранных дел НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Ответственна – Россия

"В течение последних нескольких недель на нашу территорию залетает все больше дронов – это украинские дроны, но ответственность за это несет Россия. Ведь именно Россия ведет агрессивную войну против Украины и именно Россия направляет эти беспилотники на территорию НАТО", – отметил он.

По мнению министра, РФ использует эти инциденты в своих целях, чтобы заставить союзников давить на Украину и ослабить ее поддержку.

Цахкна подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по российской территории.

"Я хочу заверить вас, что Украина имеет полное право атаковать эти цели, находящиеся глубоко в России, которые помогают вести эту захватническую войну против нее. Поэтому я думаю, что Украина продолжает. Конечно, они должны быть осторожнее. Но вся ответственность в этом вопросе лежит на России", - пояснил министр.

Глава МИД Эстонии считает, что эти инциденты должны стать стимулом для усиления давления на Россию.

"Путин пытается расколоть единство Запада, а также заставить нас всех оказывать большее давление на Украину, остановить эти атаки, "дальнобойные" санкции, как говорят украинцы. Поэтому это правильный путь вперед – оказывать большее давление на Россию", – подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России и выразил категорический протест против публичного ложного заявления Службы внешней разведки РФ.

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В свою очередь, Украина также отвергла обвинения России в якобы подготовке атак на РФ с территории Латвии.
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

потом будет - а нас за шо?!
22.05.2026 14:41 Ответить
Не Росія ,а терористичне угрупування кацапстан!
22.05.2026 14:42 Ответить
Звісно , що кацапи намагаються втягнути у війну всю Європу ,
щоби європейці не змогли допомагати нам у цій безглуздій
і кривавій війні 😡
22.05.2026 14:53 Ответить
Тупые кацапы зря надеются втянуть в войну Европу. Европейцы не дураки.
22.05.2026 15:15 Ответить
А чому не скаже цей статист з якого боку?((З Білорусі ?Чи може з Польщі?((Український дрон в зоні Нати,ще неозначає ,що він запущений Україною.
22.05.2026 15:01 Ответить
Ну спочатку дрон летить на Ленінбург, а потім атакує Єстонію, або через всю Польщу, Балтійське море, Латвію, Литву. У них там з головою все гаразд? А до Путлера претезії які можуть бути?
22.05.2026 15:41
 
 