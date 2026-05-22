Украинские дроны залетают в воздушное пространство НАТО, но ответственна за это Россия, - Цахкна
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает, что Россия направляет украинские БПЛА в воздушное пространство стран Балтии, чтобы ослабить поддержку Украины.
Об этом он заявил перед началом заседания министров иностранных дел НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Ответственна – Россия
"В течение последних нескольких недель на нашу территорию залетает все больше дронов – это украинские дроны, но ответственность за это несет Россия. Ведь именно Россия ведет агрессивную войну против Украины и именно Россия направляет эти беспилотники на территорию НАТО", – отметил он.
По мнению министра, РФ использует эти инциденты в своих целях, чтобы заставить союзников давить на Украину и ослабить ее поддержку.
Цахкна подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по российской территории.
"Я хочу заверить вас, что Украина имеет полное право атаковать эти цели, находящиеся глубоко в России, которые помогают вести эту захватническую войну против нее. Поэтому я думаю, что Украина продолжает. Конечно, они должны быть осторожнее. Но вся ответственность в этом вопросе лежит на России", - пояснил министр.
Глава МИД Эстонии считает, что эти инциденты должны стать стимулом для усиления давления на Россию.
"Путин пытается расколоть единство Запада, а также заставить нас всех оказывать большее давление на Украину, остановить эти атаки, "дальнобойные" санкции, как говорят украинцы. Поэтому это правильный путь вперед – оказывать большее давление на Россию", – подытожил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России и выразил категорический протест против публичного ложного заявления Службы внешней разведки РФ.
- Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
- Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
- В свою очередь, Украина также отвергла обвинения России в якобы подготовке атак на РФ с территории Латвии.
- В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щоби європейці не змогли допомагати нам у цій безглуздій
і кривавій війні 😡