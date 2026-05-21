Эстония вызвала временного поверенного РФ: Распространение дезинформации, угроз и провокаций должно немедленно прекратиться

Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 21 мая, вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации для вручения ему ноты протеста в связи с дезинформационной кампанией, направленной против стран Балтии.

Об этом сообщили в МИД Эстонии, передает Цензор.НЕТ.

РФ продолжает дезинформационную кампанию

Как отмечается, в ноте протеста МИД заявило, что Эстония решительно осуждает продолжение дезинформационной кампании России против Эстонии и других стран Балтии и требует от Москвы немедленно прекратить распространение ложной информации, публичных угроз и провокаций.

"Мы неоднократно подчеркивали, что Эстония не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на цели в России. Сообщения, утверждающие обратное, являются очередным примером ложной российской пропаганды, и они это знают", — подчеркнул министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Украина имеет право защищаться

Также отмечается, что Эстония и другие страны Балтии подчеркнули, что появление беспилотников в их воздушном пространстве является прямым следствием незаконной агрессивной войны России против Украины, а украинцы имеют полное право защищаться и наносить удары по военным целям на российской территории.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России и выразил категорический протест против публичного ложного заявления Службы внешней разведки РФ.