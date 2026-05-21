РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8330 посетителей онлайн
Новости российские фейки Дроны над странами Балтии
93 0

Эстония вызвала временного поверенного РФ: Распространение дезинформации, угроз и провокаций должно немедленно прекратиться

Эстония вызвала дипломата РФ из-за дезинформации

Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 21 мая, вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации для вручения ему ноты протеста в связи с дезинформационной кампанией, направленной против стран Балтии.

Об этом сообщили в МИД Эстонии, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ продолжает дезинформационную кампанию

Как отмечается, в ноте протеста МИД заявило, что Эстония решительно осуждает продолжение дезинформационной кампании России против Эстонии и других стран Балтии и требует от Москвы немедленно прекратить распространение ложной информации, публичных угроз и провокаций.

"Мы неоднократно подчеркивали, что Эстония не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на цели в России. Сообщения, утверждающие обратное, являются очередным примером ложной российской пропаганды, и они это знают", — подчеркнул министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Читайте также: Президенты стран Балтии обсудили инциденты с дронами: обвинения со стороны РФ являются безосновательными

Украина имеет право защищаться

Также отмечается, что Эстония и другие страны Балтии подчеркнули, что появление беспилотников в их воздушном пространстве является прямым следствием незаконной агрессивной войны России против Украины, а украинцы имеют полное право защищаться и наносить удары по военным целям на российской территории.

Читайте также: Заявления о том, что страны Балтии разрешают Украине использовать свое воздушное пространство – чепуха, – Каллас

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России и выразил категорический протест против публичного ложного заявления Службы внешней разведки РФ.

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В свою очередь, Украина также отвергла обвинения России в якобы подготовке атак на РФ с территории Латвии.
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

Автор: 

дезинформация (364) Эстония (1642) нота протеста (150)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 