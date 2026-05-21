Эстония вызвала временного поверенного РФ: Распространение дезинформации, угроз и провокаций должно немедленно прекратиться
Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 21 мая, вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации для вручения ему ноты протеста в связи с дезинформационной кампанией, направленной против стран Балтии.
Об этом сообщили в МИД Эстонии, передает Цензор.НЕТ.
РФ продолжает дезинформационную кампанию
Как отмечается, в ноте протеста МИД заявило, что Эстония решительно осуждает продолжение дезинформационной кампании России против Эстонии и других стран Балтии и требует от Москвы немедленно прекратить распространение ложной информации, публичных угроз и провокаций.
"Мы неоднократно подчеркивали, что Эстония не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на цели в России. Сообщения, утверждающие обратное, являются очередным примером ложной российской пропаганды, и они это знают", — подчеркнул министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Украина имеет право защищаться
Также отмечается, что Эстония и другие страны Балтии подчеркнули, что появление беспилотников в их воздушном пространстве является прямым следствием незаконной агрессивной войны России против Украины, а украинцы имеют полное право защищаться и наносить удары по военным целям на российской территории.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России и выразил категорический протест против публичного ложного заявления Службы внешней разведки РФ.
- Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
- Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
- В свою очередь, Украина также отвергла обвинения России в якобы подготовке атак на РФ с территории Латвии.
- В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль