Латвия вручила официальную ноту протеста временному поверенному РФ из-за заявлений российской СВР
Министерство иностранных дел Латвии вызвало во вторник временного поверенного в делах посольства России и выразило категорический протест против публичного ложного заявления Службы внешней разведки РФ.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Латвии, передает Цензор.НЕТ.
РФ продолжает распространять ложь
"В беседе главе российского посольства было указано, что, несмотря на неоднократные сообщения латвийской стороны по дипломатическим каналам и в публичной сфере о том, что Латвийская Республика не давала согласия на использование своей территории и воздушного пространства для осуществления нападений на объекты в Российской Федерации, российская сторона продолжает распространять ложь и эскалировать заявления", - отмечают в МИД страны.
Также сообщается, что главе российского посольства была вручена официальная нота протеста.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливым возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
- Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
- В свою очередь, Украина также отвергла обвинения России в якобы подготовке атак на РФ с территории Латвии.
- В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
