Латвія вручила офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному РФ через заяви російської СЗР
Міністерство закордонних справ Латвії викликало у вівторок тимчасового повіреного у справах посольства Росії та висловило категоричний протест проти публічної неправдивої заяви Служби зовнішньої розвідки РФ.
Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Латвії, передає Цензор.НЕТ.
РФ продовжує поширювати брехню
"У розмові главі російського посольства було зазначено, що, попри неодноразові повідомлення латвійської сторони дипломатичними каналами та в публічній сфері про те, що Латвійська Республіка не надала згоди на використання своєї території та повітряного простору для здійснення нападів на об’єкти в Російській Федерації, російська сторона продовжує поширювати брехню та ескалувати заяви", - наголошують в МЗС країни.
Також повідомляється, що главі російського посольства було вручено офіційну ноту протесту.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
- Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
- Своєю чергою Україна також відкинула звинувачення Росії у нібито підготовці атак по РФ з території Латвії.
- Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.
