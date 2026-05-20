Латвія вручила офіційну ноту протесту тимчасовому повіреному РФ через заяви російської СЗР

Міністерство закордонних справ Латвії викликало у вівторок тимчасового повіреного у справах посольства Росії та висловило категоричний протест проти публічної неправдивої заяви Служби зовнішньої розвідки РФ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Латвії.

РФ продовжує поширювати брехню

"У розмові главі російського посольства було зазначено, що, попри неодноразові повідомлення латвійської сторони дипломатичними каналами та в публічній сфері про те, що Латвійська Республіка не надала згоди на використання своєї території та повітряного простору для здійснення нападів на об’єкти в Російській Федерації, російська сторона продовжує поширювати брехню та ескалувати заяви", - наголошують в МЗС країни.

Також повідомляється, що главі російського посольства було вручено офіційну ноту протесту.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Своєю чергою Україна також відкинула звинувачення Росії у нібито підготовці атак по РФ з території Латвії.

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

