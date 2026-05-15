У Росії заявили про нібито спроби України скупити пропагандистські Telegram-канали
У Росії заявили про нібито спроби українських спецслужб скупити російські пропагандистські Telegram-канали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Новая газета", посилаючись на Службу зовнішньої розвідки РФ.
За версією російської спецслужби, власникам "воєнних" і "патріотичних" каналів із кінця квітня почали надходити пропозиції про продаж ресурсів.
Що заявили у РФ
У СЗР РФ стверджують, що пропозиції надходять через фейкові акаунти, нібито створені від імені "лідерів громадської думки".
Російська сторона заявляє, що після купівлі канали нібито планують використовувати для "дискредитації" керівництва РФ та російської армії.
Жодних доказів на підтвердження своїх заяв російська спецслужба не оприлюднила.
Gary Grant
Марина Нєчаєва #561431
Nika Vesela
Марина Нєчаєва #561431
Сергей Сергей #530107
CrossFirenko
