У Росії заявили про нібито спроби України скупити пропагандистські Telegram-канали

У Росії заявили про нібито спроби українських спецслужб скупити російські пропагандистські Telegram-канали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Новая газета", посилаючись на Службу зовнішньої розвідки РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За версією російської спецслужби, власникам "воєнних" і "патріотичних" каналів із кінця квітня почали надходити пропозиції про продаж ресурсів.

Що заявили у РФ

У СЗР РФ стверджують, що пропозиції надходять через фейкові акаунти, нібито створені від імені "лідерів громадської думки".

Російська сторона заявляє, що після купівлі канали нібито планують використовувати для "дискредитації" керівництва РФ та російської армії.

Жодних доказів на підтвердження своїх заяв російська спецслужба не оприлюднила.

Читайте: РФ через фейкові ШІ-відео з "простими громадянами" закликає українців "здатися" та припинити опір, - ЦПД. ФОТО