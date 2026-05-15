У Росії заявили про нібито спроби українських спецслужб скупити російські пропагандистські Telegram-канали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Новая газета", посилаючись на Службу зовнішньої розвідки РФ.

За версією російської спецслужби, власникам "воєнних" і "патріотичних" каналів із кінця квітня почали надходити пропозиції про продаж ресурсів.

Що заявили у РФ

У СЗР РФ стверджують, що пропозиції надходять через фейкові акаунти, нібито створені від імені "лідерів громадської думки".

Російська сторона заявляє, що після купівлі канали нібито планують використовувати для "дискредитації" керівництва РФ та російської армії.

Жодних доказів на підтвердження своїх заяв російська спецслужба не оприлюднила.

У нас "рука мацкви". На кацапстані "рука Київа".
15.05.2026 14:16 Відповісти
Обидві..за горло тримають кацапів))
15.05.2026 14:27 Відповісти
Яка нам різниця що вони брешуть?!
15.05.2026 14:19 Відповісти
Ніякої, але пропаганду треба перебивати..
15.05.2026 14:28 Відповісти
Кремль вигадав чергове виправдання, бо оті кацапські пропагандистські Telegram-канали останнім часом почали впадати в істерику через провали кацапів на фронті.
15.05.2026 14:38 Відповісти
Брехня! У Зельоних своїх вже під сотню.
15.05.2026 15:34 Відповісти
 
 