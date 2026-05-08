РФ через фейкові ШІ-відео з "простими громадянами" закликає українців "здатися" та припинити опір, - ЦПД. ФОТО

Центр протидії дезінформації зафіксував нову хвилю ШІ-генерованих відео в українському сегменті соцмереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

За даними ЦПД, кампанія спрямована на поширення зневіри в суспільстві та створення ілюзії "втоми" від опору російській агресії.

Один із напрямів кампанії

У соцмережах поширюють відео з нібито пересічними українцями, які розповідають про "згортання" чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

Автори роликів намагаються нав’язати тезу, що підтримка України слабшає, а подальший опір "не має сенсу".

У ЦПД наголосили, що чеська ініціатива продовжує працювати, а постачання снарядів для ЗСУ триває.

ШІ-ролики з "українцями" та "бійцями ЗСУ"

Ще один напрям кампанії - емоційні відео зі згенерованими образами літніх людей, які говорять про "марність боротьби", "втрачене покоління" та "безглуздість війни".

У Центрі зазначають, що такі ролики спеціально створюють для емоційного тиску та формування у глядачів почуття безвиході.

Крім того, РФ продовжує поширювати ШІ-відео з фейковими "військовими ЗСУ", які нібито звинувачують українську владу у "небажанні миру".

Такі ролики імітують звернення з фронту та мають на меті деморалізацію українських військових і підрив довіри до керівництва держави.

Що кажуть у ЦПД

У Центрі наголошують, що Росія системно використовує ШІ-контент для просування наративу про "мир будь-якою ціною".

Основна мета таких інформаційних операцій - посіяти сумніви у здатності України продовжувати оборону та підірвати довіру до міжнародних партнерів.

