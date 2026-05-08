2 948 10

РФ через фейкові ШІ-відео з "простими громадянами" закликає українців "здатися" та припинити опір, - ЦПД. ФОТО

Центр протидії дезінформації зафіксував нову хвилю ШІ-генерованих відео в українському сегменті соцмереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

За даними ЦПД, кампанія спрямована на поширення зневіри в суспільстві та створення ілюзії "втоми" від опору російській агресії.

Один із напрямів кампанії

У соцмережах поширюють відео з нібито пересічними українцями, які розповідають про "згортання" чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

Автори роликів намагаються нав’язати тезу, що підтримка України слабшає, а подальший опір "не має сенсу".

У ЦПД наголосили, що чеська ініціатива продовжує працювати, а постачання снарядів для ЗСУ триває.

ЦПД заявив про нову хвилю фейкових роликів у соцмережах

ШІ-ролики з "українцями" та "бійцями ЗСУ"

Ще один напрям кампанії - емоційні відео зі згенерованими образами літніх людей, які говорять про "марність боротьби", "втрачене покоління" та "безглуздість війни".

У Центрі зазначають, що такі ролики спеціально створюють для емоційного тиску та формування у глядачів почуття безвиході.

Крім того, РФ продовжує поширювати ШІ-відео з фейковими "військовими ЗСУ", які нібито звинувачують українську владу у "небажанні миру".

Такі ролики імітують звернення з фронту та мають на меті деморалізацію українських військових і підрив довіри до керівництва держави.

Що кажуть у ЦПД

У Центрі наголошують, що Росія системно використовує ШІ-контент для просування наративу про "мир будь-якою ціною".

Основна мета таких інформаційних операцій - посіяти сумніви у здатності України продовжувати оборону та підірвати довіру до міжнародних партнерів.

пропаганда фейк ЦПД
Топ коментарі
+9
То у відповідь поширюйте кацапське ниття! Його і без ШІ вистачає в тирнеті!
08.05.2026 10:52 Відповісти
+5
Цікаво, нафіга кацапам ШІ? Вони тих бабок на рупь пучок справжніх могли найти. Хтось освоював бюджет?
Те саме і з "бійцями". Форма напевне в них є. Вибрав когось з найменш ******** обличчам, шоб зійшов за українця і записуй. Або полонених примусити...
08.05.2026 10:47 Відповісти
+3
Ну, не скажіть, то треба таки десь виїхати з офісу, а так ноги на стіл поклав, відосик ші забацав, кофійок смакуючи - лахва
08.05.2026 10:59 Відповісти
А свій інтернет відключили, то треба їм частіше включати відосики за вікном, хай любуються і радіють.
08.05.2026 10:55 Відповісти
А де можна переглянути ці ролики? Регулярно користуюся ТГ, але чомусь жодного разу вони мені не траплялися. Можливо, тому що не шукав це лайно цілеспрямовано?
08.05.2026 11:04 Відповісти
ви не шукаєте,а багато хто в ньому просто купається
08.05.2026 11:21 Відповісти
В ТГ жодного разу не бачив, тільки на deep-кацапських ресурсах, ще більш зашкварених, ніж Царград чи Комсомолка, щось десь з молодіжно-патріотично-селігерівських сторінок. Але таких роликів чимало справжніх, і саме тут ЦПД грає подвійну гру, намагаючись справжні негативні, критичні до влади меседжи заплямувати як фейкові. От і все.
08.05.2026 11:41 Відповісти
Якщо не мати акаунту в телеграмі, тік-току, та інших соц.гнидниках, то можна й не знати що ці ШІ-відосіки існують.
08.05.2026 11:23 Відповісти
А побиття війсковослужбовцябусифікованого також ШІ для зневіри ?? ЗЕневіра, от що виходить
08.05.2026 11:30 Відповісти
 
 