Росіяни поширюють фейкові рекрутингові сайти під виглядом Третього армійського корпусу

Ворог створив підробні ресурси для рекрутів, що маскуються під офіційний сайт Третього армійського корпусу та повністю дублюють його візуальне наповнення.

Про це заявили в Третьому армійському корпусі 1 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Розцінюємо це як спробу противника вплинути на рекрутинг шляхом розповсюдження повідомлень нібито від імені корпусу", - заявили там.

Задля уникнення викрадення особистих даних військові закликали:

не переходити за підозрілими посиланнями;

уважно перевіряти адресу сайту перед заповненням будь-яких форм;

слідувати лише єдиному офіційному сайту корпусу.

