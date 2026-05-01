Россияне распространяют фейковые рекрутинговые сайты под видом Третьего армейского корпуса

Враг создал поддельные ресурсы для рекрутов, маскирующиеся под официальный сайт Третьего армейского корпуса и полностью дублирующие его визуальное оформление.

Об этом заявили в Третьем армейском корпусе 1 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Рассматриваем это как попытку противника повлиять на рекрутинг путем распространения сообщений якобы от имени корпуса", — заявили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Третий армейский корпус опроверг фейк РФ о полном захвате Луганщины: Удерживаем последние рубежи области

Во избежание похищения личных данных военные призвали:

не переходить по подозрительным ссылкам;

внимательно проверять адрес сайта перед заполнением любых форм;

посещать только единственный официальный сайт корпуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропаганда снова распространяет фейк о "продаже Украиной западного оружия", – ЦПД