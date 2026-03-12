Российская пропаганда снова распространяет фейк о "продаже Украиной западного оружия" – ЦПД
Российская пропаганда активизировала старую дезинформационную кампанию о якобы продаже Украиной западного оружия на черном рынке, используя информационный контекст событий на Ближнем Востоке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Подробности
По данным Центра, пророссийские аккаунты в социальных сетях распространяют видео, которое якобы создал американский Институт изучения войны (ISW). В ролике утверждается, что Украина якобы продавала западное вооружение на черном рынке, а сейчас это оружие якобы используется во время конфликта на Ближнем Востоке.
Также в видео распространяется утверждение, что Украина предлагает союзникам помощь в борьбе с иранскими беспилотниками, чтобы "замять скандал".
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что это сфальсифицированный материал. На официальных ресурсах Института изучения войны такого видео нет.
По словам специалистов, это типичный метод российской пропаганды, когда поддельный контент создается под видом материалов авторитетных западных медиа, организаций или аналитических центров.
Фейки не новые
В ЦПД также отметили, что фейк о якобы продаже Украиной западного оружия распространяется российской пропагандой с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.
За это время никаких доказательств таких обвинений не было обнародовано. В то же время международные партнеры Украины постоянно осуществляют мониторинг использования переданного вооружения, и проверки не выявили нарушений.
В Центре отмечают, что Россия системно пытается подорвать доверие союзников к Украине и уменьшить международную военную поддержку, распространяя фейки, связанные с резонансными событиями в мире.
