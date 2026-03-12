РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9622 посетителя онлайн
Новости российские фейки
552 12

Российская пропаганда снова распространяет фейк о "продаже Украиной западного оружия" – ЦПД

Украинское оружие

Российская пропаганда активизировала старую дезинформационную кампанию о якобы продаже Украиной западного оружия на черном рынке, используя информационный контекст событий на Ближнем Востоке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным Центра, пророссийские аккаунты в социальных сетях распространяют видео, которое якобы создал американский Институт изучения войны (ISW). В ролике утверждается, что Украина якобы продавала западное вооружение на черном рынке, а сейчас это оружие якобы используется во время конфликта на Ближнем Востоке.

Также в видео распространяется утверждение, что Украина предлагает союзникам помощь в борьбе с иранскими беспилотниками, чтобы "замять скандал".

Читайте также: Эксперта ИМИ Земляную заочно приговорили к 13 годам колонии в РФ: Москва обвиняет ее в облитии посла соком

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что это сфальсифицированный материал. На официальных ресурсах Института изучения войны такого видео нет.

По словам специалистов, это типичный метод российской пропаганды, когда поддельный контент создается под видом материалов авторитетных западных медиа, организаций или аналитических центров.

Читайте также: РФ на Олимпиаде проводит масштабную кампанию с фейками против Украины, в частности генерирует ИИ-видео, - BBC

Фейки не новые

В ЦПД также отметили, что фейк о якобы продаже Украиной западного оружия распространяется российской пропагандой с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

За это время никаких доказательств таких обвинений не было обнародовано. В то же время международные партнеры Украины постоянно осуществляют мониторинг использования переданного вооружения, и проверки не выявили нарушений.

В Центре отмечают, что Россия системно пытается подорвать доверие союзников к Украине и уменьшить международную военную поддержку, распространяя фейки, связанные с резонансными событиями в мире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСП опровергла выдуманный россиянами фейк, что в поезде на Харьковщине было уничтожено подразделение ВСУ

Автор: 

оружие (1941) пропаганда (467) фейк (131)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Той ЦПД, який розповідав, що всі відео про бусифікацію знімаються в ОРДЛО?...
показать весь комментарий
12.03.2026 11:37 Ответить
+1
расєя бреше завжди. Брехня це їхня головна скрєпа
показать весь комментарий
12.03.2026 11:38 Ответить
+1
Ми ху.... лостану їх безкоштовно поставляємо з доставкою по нпз, заводах, складах, та інших цілях
показать весь комментарий
12.03.2026 11:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Той ЦПД, який розповідав, що всі відео про бусифікацію знімаються в ОРДЛО?...
показать весь комментарий
12.03.2026 11:37 Ответить
Цей ЦПД вже давно перетворився на Центр пропаганди і дезінформації ,він не тільки розповідає про " всі відео про бусифікацію знімаються в ОРДЛО " але і про те що "в ОРДЛО мобілізують 16 річних " ,а насправді 16 річних ставили на облік у воєнкоматі .як майбутніх призовників на строкову службу , а не на мобілізацію ,якої в рашці на відміну від України НЕМАЄ ,їм контрактників і найманців вистачає.
показать весь комментарий
12.03.2026 11:53 Ответить
ЦПД - гроші викинуті на вітер...Люди на форумах ефективніше розбирають брехню паРашкінців, ніж ця незрозуміла структура з державним фінансуванням...
показать весь комментарий
12.03.2026 11:55 Ответить
Це все набагато глибше - це профінансована за наш рахунок брехня для того ,щоб відволікати увагу українців від нашої примусової бусифікації.
показать весь комментарий
12.03.2026 12:07 Ответить
Орбана потрібно питати хто чим приторговує
показать весь комментарий
12.03.2026 11:38 Ответить
расєя бреше завжди. Брехня це їхня головна скрєпа
показать весь комментарий
12.03.2026 11:38 Ответить
Не було би брехні, не було би ху.....лостану.
показать весь комментарий
12.03.2026 11:48 Ответить
Наші пропагандисти брешуть не менше ,ніж кацапські.
показать весь комментарий
12.03.2026 11:54 Ответить
Реєстрація: 13.11.2025
твої і є кацапські!
зовсім загубився?
показать весь комментарий
12.03.2026 12:12 Ответить
Он РФ вже камінці та палки для наступальних операцій буде продавати.
показать весь комментарий
12.03.2026 11:45 Ответить
Ми ху.... лостану їх безкоштовно поставляємо з доставкою по нпз, заводах, складах, та інших цілях
показать весь комментарий
12.03.2026 11:47 Ответить
- Київ продає вашу зброю тому не давайте йому
- Київ все рівно паде тому не помагайте йому
- МІ І ТАК ПАБЕДІМ - паетаму не дергайтесь

і ще 10 000 тупий речей

Мої улюблена - ПЕРВАЯ СТАЛІЦА РУСІ ЛАДАГА. - стоянка де вікінги посцяли і жарили мясо уже СТАЛІЦА.

....а втарая НОВГАРАД - який появився лише в середні 10 століття коли уже був ОЛЕГ
показать весь комментарий
12.03.2026 11:49 Ответить
 
 