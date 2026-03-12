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Новини Російські фейки
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Російська пропаганда знову поширює фейк про "продаж Україною західної зброї", – ЦПД

Українська зброя

Російська пропаганда активізувала стару дезінформаційну кампанію про нібито продаж Україною західної зброї на чорному ринку, використовуючи інформаційний контекст подій на Близькому Сході.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Подробиці

За даними Центру, проросійські акаунти у соціальних мережах поширюють відео, яке нібито створив американський Інститут вивчення війни (ISW). У ролику стверджується, що Україна начебто продавала західне озброєння на чорному ринку, а зараз ця зброя нібито використовується під час конфлікту на Близькому Сході.

Також у відео поширюється твердження, що Україна пропонує союзникам допомогу у боротьбі з іранськими безпілотниками, щоб "зам’яти скандал".

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У Центрі протидії дезінформації наголосили, що це сфальсифікований матеріал. На офіційних ресурсах Інституту вивчення війни такого відео немає.

За словами фахівців, це типовий метод російської пропаганди, коли підроблений контент створюється під виглядом матеріалів авторитетних західних медіа, організацій або аналітичних центрів.

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Фейки не нові

У ЦПД також зазначили, що фейк про нібито продаж Україною західної зброї поширюється російською пропагандою з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

За цей час жодних доказів таких звинувачень не було оприлюднено. Водночас міжнародні партнери України постійно здійснюють моніторинг використання переданого озброєння, і перевірки не виявляли порушень.

У Центрі наголошують, що Росія системно намагається підірвати довіру союзників до України та зменшити міжнародну військову підтримку, поширюючи фейки, пов’язані з резонансними подіями у світі.

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Автор: 

зброя (7912) пропаганда (2931) фейк (793)
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Топ коментарі
+3
Ми ху.... лостану їх безкоштовно поставляємо з доставкою по нпз, заводах, складах, та інших цілях
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12.03.2026 11:47 Відповісти
+2
расєя бреше завжди. Брехня це їхня головна скрєпа
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12.03.2026 11:38 Відповісти
+1
Не було би брехні, не було би ху.....лостану.
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12.03.2026 11:48 Відповісти
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Орбана потрібно питати хто чим приторговує
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12.03.2026 11:38 Відповісти
расєя бреше завжди. Брехня це їхня головна скрєпа
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12.03.2026 11:38 Відповісти
Не було би брехні, не було би ху.....лостану.
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12.03.2026 11:48 Відповісти
Реєстрація: 13.11.2025
твої і є кацапські!
зовсім загубився?
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12.03.2026 12:12 Відповісти
Он РФ вже камінці та палки для наступальних операцій буде продавати.
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12.03.2026 11:45 Відповісти
Ми ху.... лостану їх безкоштовно поставляємо з доставкою по нпз, заводах, складах, та інших цілях
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12.03.2026 11:47 Відповісти
- Київ продає вашу зброю тому не давайте йому
- Київ все рівно паде тому не помагайте йому
- МІ І ТАК ПАБЕДІМ - паетаму не дергайтесь

і ще 10 000 тупий речей

Мої улюблена - ПЕРВАЯ СТАЛІЦА РУСІ ЛАДАГА. - стоянка де вікінги посцяли і жарили мясо уже СТАЛІЦА.

....а втарая НОВГАРАД - який появився лише в середні 10 століття коли уже був ОЛЕГ
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12.03.2026 11:49 Відповісти
Та Зеля сам вже рік набивається все продавати!
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12.03.2026 13:17 Відповісти
Это какой-то тупой, глупый фейк, под стать расеянским оркам. По логике, если это было бы правдой - то они должны быть этому рады и молчать в тряпочку что где-то продаётся "налево" западное оружие потому что меньше их, руссофашистов, будет им убито.
А они наоборот, трубят об этом на весь мир: "Смотрите что они делают, продают налево западное оружие, ведь по этой причине они убьют нас гораздо меньше!" )
Ну тупыые.. )
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12.03.2026 13:40 Відповісти
 
 