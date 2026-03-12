Російська пропаганда знову поширює фейк про "продаж Україною західної зброї", – ЦПД

Російська пропаганда активізувала стару дезінформаційну кампанію про нібито продаж Україною західної зброї на чорному ринку, використовуючи інформаційний контекст подій на Близькому Сході.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними Центру, проросійські акаунти у соціальних мережах поширюють відео, яке нібито створив американський Інститут вивчення війни (ISW). У ролику стверджується, що Україна начебто продавала західне озброєння на чорному ринку, а зараз ця зброя нібито використовується під час конфлікту на Близькому Сході.

Також у відео поширюється твердження, що Україна пропонує союзникам допомогу у боротьбі з іранськими безпілотниками, щоб "зам’яти скандал".

Читайте також: Експертку ІМІ Земляну заочно засудили до 13 років колонії у РФ: Москва звинувачує її в облитті посла соком

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що це сфальсифікований матеріал. На офіційних ресурсах Інституту вивчення війни такого відео немає.

За словами фахівців, це типовий метод російської пропаганди, коли підроблений контент створюється під виглядом матеріалів авторитетних західних медіа, організацій або аналітичних центрів.

Читайте також: РФ на Олімпіаді проводить масштабну кампанію з фейків проти України, зокрема генерує ШІ-відео, - BBC

Фейки не нові

У ЦПД також зазначили, що фейк про нібито продаж Україною західної зброї поширюється російською пропагандою з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

За цей час жодних доказів таких звинувачень не було оприлюднено. Водночас міжнародні партнери України постійно здійснюють моніторинг використання переданого озброєння, і перевірки не виявляли порушень.

У Центрі наголошують, що Росія системно намагається підірвати довіру союзників до України та зменшити міжнародну військову підтримку, поширюючи фейки, пов’язані з резонансними подіями у світі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВСП спростувала вигаданий росіянами фейк, що у потязі на Харківщині був знищений підрозділ ЗСУ