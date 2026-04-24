Кремль системно застосовує інструменти гібридної агресії проти країн НАТО, - ЦПД
Росія системно застосовує інструменти гібридної агресії проти країн НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Подробиці
Численні кібератаки, дезінформаційні кампанії, диверсії та шпигунство з боку РФ покликані посіяти страх, дестабілізувати суспільства країн НАТО та впливати на ухвалення політичних рішень. Про це йдеться у звіті воєнної розвідки та служби безпеки Нідерландів.
Зазначається, що така тактика дозволяє РФ протидіяти Альянсу, залишаючись нижче порогу відкритого збройного протистояння.
Також Кремль, після певного спаду у 2024 році, з 2025-го активізував шпигунську та диверсійну діяльність у Європі. Для цього використовуються нові підходи - мережі координаторів, посередників і виконавців низького рівня, що ускладнює встановлення прямої причетності Росії.
Крім того, за даними розвідки Нідерландів, РФ уже веде підготовку до потенційного регіонального конфлікту з НАТО.
У сукупності ці дії свідчать про розширення та поступове посилення агресії кремля проти країн НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не тільки "покликані", але вже посіяли, дестабілізували та впливають.