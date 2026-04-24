Кремль системно застосовує інструменти гібридної агресії проти країн НАТО, - ЦПД

РФ через диверсії та дезінформацію намагається дестабілізувати НАТО

Росія системно застосовує інструменти гібридної агресії проти країн НАТО.

Центр протидії дезінформації.

Подробиці

Численні кібератаки, дезінформаційні кампанії, диверсії та шпигунство з боку РФ покликані посіяти страх, дестабілізувати суспільства країн НАТО та впливати на ухвалення політичних рішень. Про це йдеться у звіті воєнної розвідки та служби безпеки Нідерландів.

Зазначається, що така тактика дозволяє РФ протидіяти Альянсу, залишаючись нижче порогу відкритого збройного протистояння.

Також Кремль, після певного спаду у 2024 році, з 2025-го активізував шпигунську та диверсійну діяльність у Європі. Для цього використовуються нові підходи - мережі координаторів, посередників і виконавців низького рівня, що ускладнює встановлення прямої причетності Росії.

Крім того, за даними розвідки Нідерландів, РФ уже веде підготовку до потенційного регіонального конфлікту з НАТО.

У сукупності ці дії свідчать про розширення та поступове посилення агресії кремля проти країн НАТО.

Це ********* здійснюють щодо НАТО, ще з першої війни проти мирно Ічкерії!
24.04.2026 16:04 Відповісти
Не тільки "покликані", але вже посіяли, дестабілізували та впливають.
24.04.2026 16:19 Відповісти
 
 