Кремль системно применяет инструменты гибридной агрессии против стран НАТО, - ЦПД

Россия систематически применяет инструменты гибридной агрессии против стран НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Многочисленные кибератаки, дезинформационные кампании, диверсии и шпионаж со стороны РФ призваны посеять страх, дестабилизировать общества стран НАТО и влиять на принятие политических решений. Об этом говорится в отчете военной разведки и службы безопасности Нидерландов.

Отмечается, что такая тактика позволяет РФ противодействовать Альянсу, оставаясь ниже порога открытого вооруженного противостояния.

Также Кремль, после определенного спада в 2024 году, с 2025-го активизировал шпионскую и диверсионную деятельность в Европе. Для этого используются новые подходы - сети координаторов, посредников и исполнителей низкого уровня, что затрудняет установление прямой причастности России.

Кроме того, по данным разведки Нидерландов, РФ уже ведет подготовку к потенциальному региональному конфликту с НАТО.

В совокупности эти действия свидетельствуют о расширении и постепенном усилении агрессии Кремля против стран НАТО.

