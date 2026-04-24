Кремль системно применяет инструменты гибридной агрессии против стран НАТО, - ЦПД
Россия систематически применяет инструменты гибридной агрессии против стран НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Многочисленные кибератаки, дезинформационные кампании, диверсии и шпионаж со стороны РФ призваны посеять страх, дестабилизировать общества стран НАТО и влиять на принятие политических решений. Об этом говорится в отчете военной разведки и службы безопасности Нидерландов.
Отмечается, что такая тактика позволяет РФ противодействовать Альянсу, оставаясь ниже порога открытого вооруженного противостояния.
Также Кремль, после определенного спада в 2024 году, с 2025-го активизировал шпионскую и диверсионную деятельность в Европе. Для этого используются новые подходы - сети координаторов, посредников и исполнителей низкого уровня, что затрудняет установление прямой причастности России.
Кроме того, по данным разведки Нидерландов, РФ уже ведет подготовку к потенциальному региональному конфликту с НАТО.
В совокупности эти действия свидетельствуют о расширении и постепенном усилении агрессии Кремля против стран НАТО.
Не тільки "покликані", але вже посіяли, дестабілізували та впливають.