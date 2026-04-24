Кремль системно применяет инструменты гибридной агрессии против стран НАТО, - ЦПД

РФ с помощью диверсий и дезинформации пытается дестабилизировать НАТО

Россия систематически применяет инструменты гибридной агрессии против стран НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Подробности

Многочисленные кибератаки, дезинформационные кампании, диверсии и шпионаж со стороны РФ призваны посеять страх, дестабилизировать общества стран НАТО и влиять на принятие политических решений. Об этом говорится в отчете военной разведки и службы безопасности Нидерландов.

Отмечается, что такая тактика позволяет РФ противодействовать Альянсу, оставаясь ниже порога открытого вооруженного противостояния.

Также Кремль, после определенного спада в 2024 году, с 2025-го активизировал шпионскую и диверсионную деятельность в Европе. Для этого используются новые подходы - сети координаторов, посредников и исполнителей низкого уровня, что затрудняет установление прямой причастности России.

Кроме того, по данным разведки Нидерландов, РФ уже ведет подготовку к потенциальному региональному конфликту с НАТО.

В совокупности эти действия свидетельствуют о расширении и постепенном усилении агрессии Кремля против стран НАТО.

Смотрите также: "Если вы пойдете на войну, мне придется вас убить": украинский военный сорвал вербовку студентов. ВИДЕО

Це ********* здійснюють щодо НАТО, ще з першої війни проти мирно Ічкерії!
24.04.2026 16:04 Ответить
Численні кібератаки, дезінформаційні кампанії, диверсії та шпигунство з боку РФ покликані посіяти страх, дестабілізувати суспільства країн НАТО та впливати на ухвалення політичних рішень. Джерело: https://censor.net/ua/n3612226

Не тільки "покликані", але вже посіяли, дестабілізували та впливають.
24.04.2026 16:19 Ответить
 
 