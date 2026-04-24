"Если вы пойдете на войну, мне придется вас убить": украинский военный сорвал вербовку студентов. ВИДЕО

В Кубанском государственном аграрном университете закрытое мероприятие, на котором студентов убеждали подписать контракты с Минобороны РФ, завершилось неожиданным скандалом.

Вместо ожидаемого "российского героя" организаторы вывели на экран человека, который назвался военнослужащим Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".

Подробности

Во время видеоконференции в переполненном лекционном зале к разговору подключили мужчину в камуфляже и балаклаве. Организаторы полагали, что это российский военный, который расскажет о "преимуществах" службы, однако мужчина обратился к студентам со строгим предупреждением.

"Я на самом деле военный, только не российский, а украинский. И хочу вам сказать: не дай Бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить - каждого, кто подпишет этот контракт", - заявил он.

Военный также отметил, что лица всех присутствующих, включая ректора и агитаторов, уже идентифицированы. Он добавил, что российская армия несет колоссальные потери, а командиры требуют деньги у подчиненных. После короткой речи связь с ним прервали.

Что предшествовало?

Инцидент произошел на фоне массовой кампании по вербовке студентов в российских вузах, которая активизировалась в конце 2025 года.

Студентам обещают службу сроком на один год в беспилотных войсках "на особых условиях", хотя правозащитники предупреждают, что вербовщики не могут этого гарантировать.

Российские власти поставили перед вузами план по набору контрактников на войну - 2% от числа студентов, сообщало 1 апреля издание Faridaily. Также известно, что Минобороны РФ до конца 2026 года планирует набрать 78,8 тысячи человек в войска беспилотных систем.

Читайте также: Обещания РФ кенийской стороне о прекращении вербовки были ложью, - Сибига