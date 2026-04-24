"Якщо ви підете на війну, мені доведеться вас убити": український військовий зірвав вербування студентів. ВIДЕО

У Кубанському державному аграрному університеті закритий захід, на якому студентів переконували підписувати контракти з Міноборони РФ, завершився несподіваним скандалом.

Замість очікуваного "російського героя", організатори вивели на екран людину, яка назвалася військовослужбовцем Збройних сил України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

Подробиці

Під час відеоконференції в заповненій лекційній залі до розмови підключили чоловіка в камуфляжі та балаклаві. Організатори вважали, що це російський військовий, який розповість про "переваги" служби, проте чоловік звернувся до студентів із суворим попередженням.

"Я насправді військовий, тільки не російський, а український. І хочу вам сказати: не дай Боже ви підете сюди, мені доведеться вас убити - кожного, хто підпише цей контракт", - заявив він.

Військовий також зазначив, що обличчя всіх присутніх, включно з ректором та агітаторами, вже ідентифіковані. Він додав, що російська армія зазнає колосальних втрат, а командири вимагають гроші у підлеглих. Після короткої промови зв’язок із ним перервали.

Що передувало?

Інцидент стався на тлі масової кампанії з вербування студентів у російських ВНЗ, яка активізувалася наприкінці 2025 року.

Студентам обіцяють службу терміном на один рік у безпілотних військах "на особливих умовах", хоча правозахисники попереджають, що вербувальники не можуть цього гарантувати.

Російська влада поставила перед вишами план із набору контрактників на війну - 2% від кількості студентів, повідомляло 1 квітня видання Faridaily. Також відомо, що Міноборони РФ до кінця 2026 року планує набрати 78,8 тисячі осіб до військ безпілотних систем.

Також читайте: Обіцянки РФ кенійській стороні щодо припинення вербування були брехнею, - Сибіга

Дієво, наочно та по суті питання для московитів!!
Для майже 2.000.000 орків, з 2014 року, що вдерлися в Україну, це уже стало реальністю, з табличками на партах….
24.04.2026 14:54 Відповісти
Оце так пердімонокль у кацапів намалювався!
24.04.2026 14:57 Відповісти
БРАВООО!!!
24.04.2026 14:59 Відповісти
Витончено проведена операція. Аплодую.
24.04.2026 14:59 Відповісти
ЭТА Фантомас! Слава ЗСУ!
24.04.2026 15:14 Відповісти
Геніально.
24.04.2026 15:01 Відповісти
український "шабак"
24.04.2026 15:02 Відповісти
"Зачет"!
24.04.2026 15:03 Відповісти
тепер м'яч знов на стороні Вольнова.
24.04.2026 15:05 Відповісти
хоча схоже що це таки Вольнов і був. Почерк його.
24.04.2026 15:14 Відповісти
А ще не завадило такі акції провести у ЗМІ тих країн, звідки раша вербує іноземних найманців і підкрипити фото і відео їхніх 200.
24.04.2026 15:07 Відповісти
Впевнений що прищаві Ваньки довго сратимуть кирпічами після такого попередження.
24.04.2026 15:11 Відповісти
Хулиганы!!!🤪😵‍💫
24.04.2026 15:12 Відповісти
на кого це розраховано? там жодний кацап голови не повернув на ці слова! доручить монтування фейків професіоналам!
24.04.2026 15:14 Відповісти
24.04.2026 15:14 Відповісти
Ну це ще питання хто кого першим вб'є. Бо нша пропаганда чомусь завжди з кацапів робить дурнів ,але чомусь саме кацапи вербують українських студентів прищавих Іванців ,а не навпаки .
24.04.2026 15:15 Відповісти
 
 