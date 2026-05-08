РФ через фейковые ИИ-видео с "простыми гражданами" призывает украинцев "сдаться" и прекратить сопротивление, - ЦПД. ФОТО

Центр по противодействию дезинформации зафиксировал новую волну видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом, в украинском сегменте социальных сетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, кампания направлена на распространение уныния в обществе и создание иллюзии "усталости" от сопротивления российской агрессии.

Одно из направлений кампании

В соцсетях распространяют видео с якобы рядовыми украинцами, которые рассказывают о "сворачивании" чешской инициативы по поставкам боеприпасов.

Авторы роликов пытаются навязать тезис, что поддержка Украины ослабевает, а дальнейшее сопротивление "не имеет смысла".

В ЦПД подчеркнули, что чешская инициатива продолжает работать, а поставки снарядов для ВСУ продолжаются.

ЦПД заявил о новой волне фейковых роликов в соцсетях

ИИ-ролики с "украинцами" и "бойцами ВСУ"

Еще одно направление кампании — эмоциональные видео с сгенерированными образами пожилых людей, которые говорят о "бесполезности борьбы", "потерянном поколении" и "бессмысленности войны".

В Центре отмечают, что такие ролики специально создают для эмоционального давления и формирования у зрителей чувства безысходности.

Кроме того, РФ продолжает распространять ИИ-видео с фейковыми "военными ВСУ", которые якобы обвиняют украинскую власть в "нежелании мира".

Такие ролики имитируют обращения с фронта и направлены на деморализацию украинских военных и подрыв доверия к руководству государства.

Что говорят в ЦПД

В Центре отмечают, что Россия системно использует ИИ-контент для продвижения нарратива о "мире любой ценой".

Основная цель таких информационных операций — посеять сомнения в способности Украины продолжать оборону и подорвать доверие к международным партнерам.

пропаганда (3756) фейк (715) Центр противодействия дезинформации (218)
Топ комментарии
+9
То у відповідь поширюйте кацапське ниття! Його і без ШІ вистачає в тирнеті!
08.05.2026 10:52 Ответить
+5
Цікаво, нафіга кацапам ШІ? Вони тих бабок на рупь пучок справжніх могли найти. Хтось освоював бюджет?
Те саме і з "бійцями". Форма напевне в них є. Вибрав когось з найменш ******** обличчам, шоб зійшов за українця і записуй. Або полонених примусити...
08.05.2026 10:47 Ответить
+3
Ну, не скажіть, то треба таки десь виїхати з офісу, а так ноги на стіл поклав, відосик ші забацав, кофійок смакуючи - лахва
08.05.2026 10:59 Ответить
08.05.2026 10:47 Ответить
08.05.2026 10:59 Ответить
08.05.2026 10:52 Ответить
А свій інтернет відключили, то треба їм частіше включати відосики за вікном, хай любуються і радіють.
08.05.2026 10:55 Ответить
А де можна переглянути ці ролики? Регулярно користуюся ТГ, але чомусь жодного разу вони мені не траплялися. Можливо, тому що не шукав це лайно цілеспрямовано?
08.05.2026 11:04 Ответить
ви не шукаєте,а багато хто в ньому просто купається
08.05.2026 11:21 Ответить
В ТГ жодного разу не бачив, тільки на deep-кацапських ресурсах, ще більш зашкварених, ніж Царград чи Комсомолка, щось десь з молодіжно-патріотично-селігерівських сторінок. Але таких роликів чимало справжніх, і саме тут ЦПД грає подвійну гру, намагаючись справжні негативні, критичні до влади меседжи заплямувати як фейкові. От і все.
08.05.2026 11:41 Ответить
Якщо не мати акаунту в телеграмі, тік-току, та інших соц.гнидниках, то можна й не знати що ці ШІ-відосіки існують.
08.05.2026 11:23 Ответить
А побиття війсковослужбовцябусифікованого також ШІ для зневіри ?? ЗЕневіра, от що виходить
08.05.2026 11:30 Ответить
 
 