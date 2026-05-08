РФ через фейковые ИИ-видео с "простыми гражданами" призывает украинцев "сдаться" и прекратить сопротивление, - ЦПД. ФОТО

Центр по противодействию дезинформации зафиксировал новую волну видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом, в украинском сегменте социальных сетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, кампания направлена на распространение уныния в обществе и создание иллюзии "усталости" от сопротивления российской агрессии.

Одно из направлений кампании

В соцсетях распространяют видео с якобы рядовыми украинцами, которые рассказывают о "сворачивании" чешской инициативы по поставкам боеприпасов.

Авторы роликов пытаются навязать тезис, что поддержка Украины ослабевает, а дальнейшее сопротивление "не имеет смысла".

В ЦПД подчеркнули, что чешская инициатива продолжает работать, а поставки снарядов для ВСУ продолжаются.

ИИ-ролики с "украинцами" и "бойцами ВСУ"

Еще одно направление кампании — эмоциональные видео с сгенерированными образами пожилых людей, которые говорят о "бесполезности борьбы", "потерянном поколении" и "бессмысленности войны".

В Центре отмечают, что такие ролики специально создают для эмоционального давления и формирования у зрителей чувства безысходности.

Кроме того, РФ продолжает распространять ИИ-видео с фейковыми "военными ВСУ", которые якобы обвиняют украинскую власть в "нежелании мира".

Такие ролики имитируют обращения с фронта и направлены на деморализацию украинских военных и подрыв доверия к руководству государства.

Что говорят в ЦПД

В Центре отмечают, что Россия системно использует ИИ-контент для продвижения нарратива о "мире любой ценой".

Основная цель таких информационных операций — посеять сомнения в способности Украины продолжать оборону и подорвать доверие к международным партнерам.

