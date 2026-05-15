В России заявили о якобы попытках Украины скупить пропагандистские Telegram-каналы

В России заявили о якобы попытках украинских спецслужб скупить российские пропагандистские Telegram-каналы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Новая газета", со ссылкой на Службу внешней разведки РФ.

По версии российской спецслужбы, владельцам "военных" и "патриотических" каналов с конца апреля начали поступать предложения о продаже ресурсов.

Что заявили в РФ

В СВР РФ утверждают, что предложения поступают через фейковые аккаунты, якобы созданные от имени "лидеров общественного мнения".

Российская сторона заявляет, что после покупки каналы якобы планируют использовать для "дискредитации" руководства РФ и российской армии.

Никаких доказательств в подтверждение своих заявлений российская спецслужба не обнародовала.

