УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10238 відвідувачів онлайн
Новини Дрони над країнами Балтії
444 5

Заяви РФ, що Україна запускає дрони з Латвії, - абсурдні, - Рютте

У НАТО прокоментували російські фейки про дрони у Латвії

Генсек НАТО Марк Рютте назвав абсурдними заяви РФ про нібито запуск українських дронів із території Латвії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ці російські заяви є абсолютно абсудрними, сміховинними, і Росія сама це знає", - зазначив очільник Альянсу.

Рютте не став коментувати твердження України, що РФ навмисно перенаправляє дрони з України на територію інших країн.

Він зазначив, що не володіє цією інформацією. Але наголосив, що безпілотники опиняються в Балтії "не тому, що Україна хотіла їх туди спрямувати".

"Вони там через безрозсудний, незаконний повномасштабний напад Росії, який почався у 2022 році - після того, що Росія зробила в Криму у 2014 році проти України. Саме тому це відбувається", - наголосив генсек НАТО.

Читайте: Повітряну тривогу оголосили у Литві через появу дрона: НАТО розпочало патрулювання. ВIДЕО

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

Також читайте: Україна не використовує повітряний простір Латвії для атак по РФ, - МЗС

Автор: 

Латвія (1481) росія (70080) Рютте Марк (687) дрони (8198)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Типові сцикуни!...
Перед ким ви виправдовуєтеся - не чоловіки, в геї ( м'яко) тотальні!...
показати весь коментар
20.05.2026 13:46 Відповісти
Абсурдна реакція на спроби агресора притягнути за вуха Сasus belli.
показати весь коментар
20.05.2026 14:00 Відповісти
ви там ще узкоязичних ящемляєтє, то ж ждіть
показати весь коментар
20.05.2026 14:12 Відповісти
Стільки енергії на виправдовування? Навіщо? Перед ким?
показати весь коментар
20.05.2026 14:18 Відповісти
Скоріш за все росія планує напасти на Латвію, поки Трамп при владі.
показати весь коментар
20.05.2026 14:19 Відповісти
 
 