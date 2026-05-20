Заяви РФ, що Україна запускає дрони з Латвії, - абсурдні, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте назвав абсурдними заяви РФ про нібито запуск українських дронів із території Латвії.

"Ці російські заяви є абсолютно абсудрними, сміховинними, і Росія сама це знає", - зазначив очільник Альянсу.

Рютте не став коментувати твердження України, що РФ навмисно перенаправляє дрони з України на територію інших країн.

Він зазначив, що не володіє цією інформацією. Але наголосив, що безпілотники опиняються в Балтії "не тому, що Україна хотіла їх туди спрямувати".

"Вони там через безрозсудний, незаконний повномасштабний напад Росії, який почався у 2022 році - після того, що Росія зробила в Криму у 2014 році проти України. Саме тому це відбувається", - наголосив генсек НАТО.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

