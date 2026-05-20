Заявления РФ о том, что Украина запускает дроны из Латвии, - абсурдны, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал абсурдными заявления РФ о якобы запуске украинских дронов с территории Латвии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Эти российские заявления абсолютно абсурдны, смехотворны, и Россия сама это знает", — отметил глава Альянса.

Рютте не стал комментировать утверждение Украины, что РФ намеренно перенаправляет дроны из Украины на территорию других стран.

Он отметил, что не располагает этой информацией. Но подчеркнул, что беспилотники оказываются в Балтии "не потому, что Украина хотела их туда направить".

"Они там из-за безрассудного, незаконного полномасштабного нападения России, которое началось в 2022 году — после того, что Россия сделала в Крыму в 2014 году против Украины. Именно поэтому это происходит", — подчеркнул генсек НАТО.

Читайте: В Литве объявили воздушную тревогу из-за появления дрона: НАТО начало патрулирование. ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".

В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

Читайте также: Украина не использует воздушное пространство Латвии для атак на РФ, — МИД