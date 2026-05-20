Заявления о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать свое воздушное пространство, – чепуха, – Каллас

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас назвала "абсолютной чепухой" заявления РФ о том, что страны Балтии якобы разрешают Украине использовать свой воздушный пространство для нанесения ударов по России.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Каллас на заявления РФ

"Заявления о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать свое воздушное пространство, являются абсолютной чепухой — и Россия это знает", — заявила Каллас.

Кроме того, она заявила, что угрозы Москвы в адрес стран Балтии являются признаком не силы, а слабости.

"Россия терпит неудачи на поле боя в Украине и пытается запугать нас, чтобы мы уменьшили нашу поддержку Украины. Правильный ответ — сделать все наоборот: увеличить нашу поддержку Украины и еще больше укрепить оборону Европы", — подчеркнула топ-дипломатка.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".

В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

