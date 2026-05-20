394 12

Заявления о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать свое воздушное пространство, – чепуха, – Каллас

Каллас отреагировала на угрозы России в адрес стран Балтии

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас назвала "абсолютной чепухой" заявления РФ о том, что страны Балтии якобы разрешают Украине использовать свой воздушный пространство для нанесения ударов по России.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Каллас на заявления РФ 

"Заявления о том, что страны Балтии позволяют Украине использовать свое воздушное пространство, являются абсолютной чепухой — и Россия это знает", — заявила Каллас.

Кроме того, она заявила, что угрозы Москвы в адрес стран Балтии являются признаком не силы, а слабости.

"Россия терпит неудачи на поле боя в Украине и пытается запугать нас, чтобы мы уменьшили нашу поддержку Украины. Правильный ответ — сделать все наоборот: увеличить нашу поддержку Украины и еще больше укрепить оборону Европы", — подчеркнула топ-дипломатка.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

Автор: 

Балтия россия дроны Каллас Кая
+1
Нісенітниця це ваша коаліція рішучих. Де вона взагалі? Навіщо ви створювали цю імпотентну коаліцію?
20.05.2026 21:44 Ответить
+1
Перед ким ви придурки виправдовуєтесь, Вже той факт що ви виправдовуєтесь перед брехунами, маніяками, дітовбивцями, педофілами і людоїдами вже каже що в вас в голові бракує клепки. Рашисти відрізають людям голови і вбили десятки тисяч жителів дамбасу, розказуючи що це є акт їх спасіння. А Європа до сих пір продовжує щось доказувати російському людоїду який стоїть над вбитою дитиною з сокирою з якої капає кров
20.05.2026 21:46 Ответить
+1
ще у вас там узкоязичних ущемляють
20.05.2026 21:53 Ответить
Заяви про те, що країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір, є абсолютною нісенітницею - і Росія це знає", - заявила Каллас Джерело: https://censor.net/ua/n4004271

Нісенітницею було взагалі заїкатися про вступ України до ЄС, а тим більше до НАТО.
20.05.2026 21:31 Ответить
все було продумано
20.05.2026 21:59 Ответить
Схоже на виправдовування...
20.05.2026 21:42 Ответить
Їм страшно, це природньо...
20.05.2026 22:40 Ответить
Потужна Калас дала задню... Мда. А такі гучні заяви, і виведення зуйлом армії з усієї України, і зменшення армії кацапстану.
20.05.2026 22:34 Ответить
Я думаю пуйло пожалело раз 100 что не полезло в какую-нибудь Эстонию
20.05.2026 22:39 Ответить
Там би вже горілку в лазні жерли буряти.
20.05.2026 22:40 Ответить
А бидон бы все кричал что дюйм нато начинается чуть дальше, и что будет защищать каждый дюйм нато, каждый дюйм нато, каждый дюйм🤣
20.05.2026 22:43 Ответить
Конечно чепуха, вы же кроме как ртом работать ничего больше не умеете
20.05.2026 22:38
 
 