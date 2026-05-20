РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9708 посетителей онлайн
Новости Нарушение воздушного пространства Дроны над странами Балтии
1 260 16

Украина должна точнее выбирать цели для ударов по РФ, чтобы не подыгрывать российским провокациям против НАТО, - Минобороны Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что инциденты с вторжением беспилотников в воздушное пространство стран Альянса Кремль использует для усиления гибридной войны и пропаганды, поэтому Украина должна действовать осмотрительно и максимально точно выбирать цели для ударов по территории Российской Федерации.

Об этом он заявил во время брифинга для журналистов, сообщаетЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вторжение дронов

По его словам, инциденты с беспилотниками, которые могут нарушать воздушное пространство государств-членов НАТО, могут быть использованы Россией для провокаций и пропаганды.

"Украина должна — и об этом также говорят военные и в НАТО — значительно точнее определять цели, чтобы не создавать угрозы безопасности стран Альянса. Это может послужить российским провокациям и использоваться Российской Федерацией для пропаганды, а также для эскалации конфликта и усиления гибридной войны", — заявил польский министр.

Глава оборонного ведомства Польши Косиняк-Камыш призвал украинскую сторону к максимальной осторожности, подчеркнув важность баланса между выполнением текущих тактических задач на фронте и недопущением рисков для безопасности государств-членов НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ намеренно направляет украинские дроны над странами Балтии и Финляндией, - СМИ

Провокации РФ

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
  • 20 мая в Литве была объявлена воздушная тревога, вблизи границы зафиксировали дрон.
  • В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены школьники одной из школ Вильнюса, эвакуированные в безопасное место.
  • Генсек НАТО Марк Рютте назвал абсурдными заявления РФ о якобы запуске украинских дронов с территории Латвии.

Читайте также: Россия и Беларусь ответственны за дроны в воздушном пространстве Балтии, - Фон дер Ляйен

Автор: 

НАТО (10614) Польша (9022) дроны (7155) Косиняк-Камыш Владислав (78)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Жертва має обережніше відбиватись від маніяка, щоб не вимазати кров'ю
випадкових перехожих.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:16 Ответить
+9
"Ви там подалі від нас воюйте, щоб не зачіпало. Але подовше - бо ми проти русні не збираємось воювати"
показать весь комментарий
20.05.2026 16:16 Ответить
+8
косіян камиш міністр оборони, такий переляканий обісраний, такий неескалаційний, такий лєвацко толєрантний.
вже приготував відступ за віслу?
що, ще треба робити українцям, що б вижити, але не лякати європейських пєдокуколдов?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
косіян камиш міністр оборони, такий переляканий обісраний, такий неескалаційний, такий лєвацко толєрантний.
вже приготував відступ за віслу?
що, ще треба робити українцям, що б вижити, але не лякати європейських пєдокуколдов?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:15 Ответить
"Ви там подалі від нас воюйте, щоб не зачіпало. Але подовше - бо ми проти русні не збираємось воювати"
показать весь комментарий
20.05.2026 16:16 Ответить
Жертва має обережніше відбиватись від маніяка, щоб не вимазати кров'ю
випадкових перехожих.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:16 Ответить
а що ще потрібно хитровиїбаному нато
показать весь комментарий
20.05.2026 16:20 Ответить
Дрова рубають, тріски летять! Агенти Штазі в країнах Варшавського договору працюють і сьогодні!! Фсб і ******, це підтверджують своїми діями в них, на арсеналах і не тільки!
показать весь комментарий
20.05.2026 16:20 Ответить
3.14дарас кончений. сховайся в очерет.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:29 Ответить
Пшеки просто до усрачки бояться, що Україна і росія підпишуть перемир'я, а тоді росія спокійно займеться ними. І чудово розуміють ,що ніхто не прийде на допомогу.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:34 Ответить
Такі заяви точно посилють нату.
Це вже дно куколдізму чи є куди копати?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:37 Ответить
Перелякане бздо
🤦
показать весь комментарий
20.05.2026 16:43 Ответить
Так у чому річь, панове, приїджайте, і на практиці покажить як треба , а не язиком.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:46 Ответить
Косіняк-Камиш, може ще підкажеш як?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:47 Ответить
А воно що конкретно зробило для удару по рашці?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:48 Ответить
Пішов ти *****
показать весь комментарий
20.05.2026 16:51 Ответить
Коли вже ***** ***** ядрьоною бімбою по цим сцикливим ляхам? Чи вони думають, що недоторкані?
До речі, кремлівський пацюк ненавидить поляків ще більше ніж нас, українців.
показать весь комментарий
20.05.2026 17:16 Ответить
можно подумать, что кремлевские террористы, если захотят, не придумают "с чистого листа" какую угодно провокацию против НАТО ...
показать весь комментарий
20.05.2026 17:20 Ответить
вибачте що ми ще живі
показать весь комментарий
20.05.2026 17:32 Ответить
 
 