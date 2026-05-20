Украина должна точнее выбирать цели для ударов по РФ, чтобы не подыгрывать российским провокациям против НАТО, - Минобороны Польши
Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что инциденты с вторжением беспилотников в воздушное пространство стран Альянса Кремль использует для усиления гибридной войны и пропаганды, поэтому Украина должна действовать осмотрительно и максимально точно выбирать цели для ударов по территории Российской Федерации.
Об этом он заявил во время брифинга для журналистов, сообщаетЦензор.НЕТ.
Вторжение дронов
По его словам, инциденты с беспилотниками, которые могут нарушать воздушное пространство государств-членов НАТО, могут быть использованы Россией для провокаций и пропаганды.
"Украина должна — и об этом также говорят военные и в НАТО — значительно точнее определять цели, чтобы не создавать угрозы безопасности стран Альянса. Это может послужить российским провокациям и использоваться Российской Федерацией для пропаганды, а также для эскалации конфликта и усиления гибридной войны", — заявил польский министр.
Глава оборонного ведомства Польши Косиняк-Камыш призвал украинскую сторону к максимальной осторожности, подчеркнув важность баланса между выполнением текущих тактических задач на фронте и недопущением рисков для безопасности государств-членов НАТО.
Провокации РФ
- Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
- Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
- В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
- 20 мая в Литве была объявлена воздушная тревога, вблизи границы зафиксировали дрон.
- В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены школьники одной из школ Вильнюса, эвакуированные в безопасное место.
- Генсек НАТО Марк Рютте назвал абсурдными заявления РФ о якобы запуске украинских дронов с территории Латвии.
