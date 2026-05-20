Россия и Беларусь ответственны за дроны в воздушном пространстве Балтии, - Фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Беларусь несут ответственность за дроны, которые всё чаще попадают в воздушное пространство стран Балтии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.
По словам высокопоставленной чиновницы, публичные угрозы России в адрес стран Балтии "абсолютно неприемлемы".
"Пусть в этом не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена является угрозой для всего нашего Союза", – подчеркнула она.
По словам президента Еврокомиссии, Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые "представляют угрозу жизни и безопасности людей на восточном фланге".
Европа ответит сплоченностью и силой. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга с помощью мощной коллективной обороны и готовности на всех уровнях", – добавила она.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
- Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
- В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
-
20 мая в Литве была объявлена воздушная тревога, вблизи границы зафиксировали дрон.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены школьники одной из школ Вильнюса, эвакуированные в безопасное место.
- Генсек НАТО Марк Рютте назвал абсурдными заявления РФ о якобы запуске украинских дронов с территории Латвии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль