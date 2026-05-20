Россия и Беларусь ответственны за дроны в воздушном пространстве Балтии, - Фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Беларусь несут ответственность за дроны, которые всё чаще попадают в воздушное пространство стран Балтии.

По словам высокопоставленной чиновницы, публичные угрозы России в адрес стран Балтии "абсолютно неприемлемы".

"Пусть в этом не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена является угрозой для всего нашего Союза", – подчеркнула она.

По словам президента Еврокомиссии, Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые "представляют угрозу жизни и безопасности людей на восточном фланге".

Европа ответит сплоченностью и силой. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга с помощью мощной коллективной обороны и готовности на всех уровнях", – добавила она.

