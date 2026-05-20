Россия и Беларусь ответственны за дроны в воздушном пространстве Балтии, - Фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Беларусь несут ответственность за дроны, которые всё чаще попадают в воздушное пространство стран Балтии. 

По словам высокопоставленной чиновницы, публичные угрозы России в адрес стран Балтии "абсолютно неприемлемы".

"Пусть в этом не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена является угрозой для всего нашего Союза", – подчеркнула она.

По словам президента Еврокомиссии, Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые "представляют угрозу жизни и безопасности людей на восточном фланге".

Европа ответит сплоченностью и силой. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга с помощью мощной коллективной обороны и готовности на всех уровнях", – добавила она.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

  • 20 мая в Литве была объявлена воздушная тревога, вблизи границы зафиксировали дрон.

    В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены школьники одной из школ Вильнюса, эвакуированные в безопасное место.

  • Генсек НАТО Марк Рютте назвал абсурдными заявления РФ о якобы запуске украинских дронов с территории Латвии.

