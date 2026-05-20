Росія і Білорусь відповідальні за дрони у повітряному просторі Балтії, - Фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія та Білорусь несуть відповідальність за дрони, які все частіше залітають у повітряний простір країн Балтії.

Зп словами високопосадовиці, публічні погрози Росії країнам Балтії "є абсолютно неприйнятними".

"Нехай у цьому не буде жодних сумнівів. Погроза на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього нашого Союзу", – акцентувала вона.

За словами президентки Єврокомісії, Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які "становлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі".

Європа відповість згуртованістю та силою. Ми продовжимо зміцнювати безпеку нашого східного флангу за допомогою потужної колективної оборони та готовності на всіх рівнях", – додала вона.

