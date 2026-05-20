Росія і Білорусь відповідальні за дрони у повітряному просторі Балтії, - Фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія та Білорусь несуть відповідальність за дрони, які все частіше залітають у повітряний простір країн Балтії. 

Зп словами високопосадовиці, публічні погрози Росії країнам Балтії "є абсолютно неприйнятними".

"Нехай у цьому не буде жодних сумнівів. Погроза на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього нашого Союзу", – акцентувала вона.

За словами президентки Єврокомісії, Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які "становлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі".

Європа відповість згуртованістю та силою. Ми продовжимо зміцнювати безпеку нашого східного флангу за допомогою потужної колективної оборони та готовності на всіх рівнях", – додала вона.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

  • 20 травня у Литві  було оголошено повітряну тривогу, поблизу кордону зафіксували дрон.

    У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано школярів однієї зі шкіл Вільнюса евакуйованих у безпечне місце.

  • Генсек НАТО Марк Рютте назвав абсурдними заяви РФ про нібито запуск українських дронів із території Латвії.

