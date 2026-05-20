Україна має точніше обирати цілі для ударів по РФ, щоб не підігравати російським провокаціям проти НАТО, - Міноборони Польщі

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що інциденти із зальотом безпілотників у повітряний простір країн Альянсу Кремль використовує для посилення гібридної війни та пропаганди, тому Україна має діяти обачно та максимально точно обирати цілі для ударів по території Російської Федерації.

Про це він заявив під час брифінгу для журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

Заліт дронів

За його словами, інциденти з безпілотниками, які можуть порушувати повітряний простір держав-членів НАТО, можуть бути використані Росією для провокацій та пропаганди.

"Україна повинна — і про це також говорять військові та в НАТО — значно точніше визначати цілі, щоб не створювати загрози безпеці країн Альянсу. Це може слугувати російським провокаціям і використовуватися Російською Федерацією для пропаганди, а також для ескалації конфлікту й посилення гібридної війни", - заявив польський міністр.

Очільник оборонного відомства Польщі Косіняк-Камиш закликав українську сторону до максимальної обережності, наголосивши на важливості балансування між виконанням поточних тактичних завдань на фронті та недопущенням безпекових ризиків для держав-членів НАТО.

Провокації РФ

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

20 травня у Литві було оголошено повітряну тривогу, поблизу кордону зафіксували дрон.

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано школярів однієї зі шкіл Вільнюса евакуйованих у безпечне місце.

Генсек НАТО Марк Рютте назвав абсурдними заяви РФ про нібито запуск українських дронів із території Латвії.

