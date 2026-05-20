УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9169 відвідувачів онлайн
Новини Порушення повітряного простору Дрони над країнами Балтії
1 432 20

Україна має точніше обирати цілі для ударів по РФ, щоб не підігравати російським провокаціям проти НАТО, - Міноборони Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що інциденти із зальотом безпілотників у повітряний простір країн Альянсу Кремль використовує для посилення гібридної війни та пропаганди, тому Україна має діяти обачно та максимально точно обирати цілі для ударів по території Російської Федерації.

Про це він заявив під час брифінгу для журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заліт дронів

За його словами, інциденти з безпілотниками, які можуть порушувати повітряний простір держав-членів НАТО, можуть бути використані Росією для провокацій та пропаганди.

"Україна повинна — і про це також говорять військові та в НАТО — значно точніше визначати цілі, щоб не створювати загрози безпеці країн Альянсу. Це може слугувати російським провокаціям і використовуватися Російською Федерацією для пропаганди, а також для ескалації конфлікту й посилення гібридної війни", - заявив польський міністр.

Очільник оборонного відомства Польщі Косіняк-Камиш закликав українську сторону до максимальної обережності, наголосивши на важливості балансування між виконанням поточних тактичних завдань на фронті та недопущенням безпекових ризиків для держав-членів НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ навмисно направляє українські дрони над країнами Балтії та Фінляндії, - ЗМІ

Провокації РФ

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.
  • 20 травня у Литві було оголошено повітряну тривогу, поблизу кордону зафіксували дрон.
  • У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано школярів однієї зі шкіл Вільнюса евакуйованих у безпечне місце.
  • Генсек НАТО Марк Рютте назвав абсурдними заяви РФ про нібито запуск українських дронів із території Латвії.

Читайте також: Росія і Білорусь відповідальні за дрони у повітряному просторі Балтії, - Фон дер Ляєн

Автор: 

НАТО (7168) Польща (9275) дрони (8198) Косіняк-Камиш Владислав (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Жертва має обережніше відбиватись від маніяка, щоб не вимазати кров'ю
випадкових перехожих.
показати весь коментар
20.05.2026 16:16 Відповісти
+11
"Ви там подалі від нас воюйте, щоб не зачіпало. Але подовше - бо ми проти русні не збираємось воювати"
показати весь коментар
20.05.2026 16:16 Відповісти
+10
косіян камиш міністр оборони, такий переляканий обісраний, такий неескалаційний, такий лєвацко толєрантний.
вже приготував відступ за віслу?
що, ще треба робити українцям, що б вижити, але не лякати європейських пєдокуколдов?
показати весь коментар
20.05.2026 16:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
косіян камиш міністр оборони, такий переляканий обісраний, такий неескалаційний, такий лєвацко толєрантний.
вже приготував відступ за віслу?
що, ще треба робити українцям, що б вижити, але не лякати європейських пєдокуколдов?
показати весь коментар
20.05.2026 16:15 Відповісти
А де ППО НАТО?
показати весь коментар
20.05.2026 18:13 Відповісти
"Ви там подалі від нас воюйте, щоб не зачіпало. Але подовше - бо ми проти русні не збираємось воювати"
показати весь коментар
20.05.2026 16:16 Відповісти
Жертва має обережніше відбиватись від маніяка, щоб не вимазати кров'ю
випадкових перехожих.
показати весь коментар
20.05.2026 16:16 Відповісти
а що ще потрібно хитровиїбаному нато
показати весь коментар
20.05.2026 16:20 Відповісти
Дрова рубають, тріски летять! Агенти Штазі в країнах Варшавського договору працюють і сьогодні!! Фсб і ******, це підтверджують своїми діями в них, на арсеналах і не тільки!
показати весь коментар
20.05.2026 16:20 Відповісти
3.14дарас кончений. сховайся в очерет.
показати весь коментар
20.05.2026 16:29 Відповісти
Пшеки просто до усрачки бояться, що Україна і росія підпишуть перемир'я, а тоді росія спокійно займеться ними. І чудово розуміють ,що ніхто не прийде на допомогу.
показати весь коментар
20.05.2026 16:34 Відповісти
Такі заяви точно посилють нату.
Це вже дно куколдізму чи є куди копати?
показати весь коментар
20.05.2026 16:37 Відповісти
Перелякане бздо
🤦
показати весь коментар
20.05.2026 16:43 Відповісти
Так у чому річь, панове, приїджайте, і на практиці покажить як треба , а не язиком.
показати весь коментар
20.05.2026 16:46 Відповісти
Косіняк-Камиш, може ще підкажеш як?
показати весь коментар
20.05.2026 16:47 Відповісти
А воно що конкретно зробило для удару по рашці?
показати весь коментар
20.05.2026 16:48 Відповісти
Пішов ти *****
показати весь коментар
20.05.2026 16:51 Відповісти
Коли вже ***** ***** ядрьоною бімбою по цим сцикливим ляхам? Чи вони думають, що недоторкані?
До речі, кремлівський пацюк ненавидить поляків ще більше ніж нас, українців.
показати весь коментар
20.05.2026 17:16 Відповісти
По собі *****, дибілоід: погугли сільки зброі «ляхи» тобі дали
показати весь коментар
20.05.2026 18:07 Відповісти
можно подумать, что кремлевские террористы, если захотят, не придумают "с чистого листа" какую угодно провокацию против НАТО ...
показати весь коментар
20.05.2026 17:20 Відповісти
вибачте що ми ще живі
показати весь коментар
20.05.2026 17:32 Відповісти
Та тут питання не у тому, шо хтось комусь щось «забороняє»: наші дрони залітають у Польщу, Литву і Естонію. Я розумію, шо за нас має воювати все нато (ні), але у поляків ще памятають як наша с-300 зруйнувала ферму та вбила людину. Тому вони і просять про це. А не оцей базар, шо ви розводите
показати весь коментар
20.05.2026 18:06 Відповісти
Вони точно *******....
показати весь коментар
20.05.2026 18:10 Відповісти
 
 