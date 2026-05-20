Заяви, що країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір – нісенітниця, - Каллас

Каллас відреагувала на погрози Росії на адресу країн Балтії

Глава дипломатії Європейською Союзу Кая Каллас назвала "абсолютною нісенітницею" заяви РФ про те, що країни Балтії нібито дозволяють Україні користуватися своїм повітряним простором для атак по Росії.

Реакція Каллас на заяви РФ 

"Заяви про те, що країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір, є абсолютною нісенітницею — і Росія це знає", - заявила Каллас.

Крім того, вона заявила, що погрози Москви на адресу країн Балтії є ознакою не сили, а слабкості.

"Росія зазнає невдач на полі бою в Україні та намагається залякати нас, щоб ми зменшили нашу підтримку України. Правильна відповідь — зробити все навпаки: збільшити нашу підтримку України та ще більше зміцнити оборону Європи", - наголосила топдипломатка.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

Нісенітницею було взагалі заїкатися про вступ України до ЄС, а тим більше до НАТО.
20.05.2026 21:31 Відповісти
все було продумано
20.05.2026 21:59 Відповісти
Схоже на виправдовування...
20.05.2026 21:42 Відповісти
Нісенітниця це ваша коаліція рішучих. Де вона взагалі? Навіщо ви створювали цю імпотентну коаліцію?
20.05.2026 21:44 Відповісти
Перед ким ви придурки виправдовуєтесь, Вже той факт що ви виправдовуєтесь перед брехунами, маніяками, дітовбивцями, педофілами і людоїдами вже каже що в вас в голові бракує клепки. Рашисти відрізають людям голови і вбили десятки тисяч жителів дамбасу, розказуючи що це є акт їх спасіння. А Європа до сих пір продовжує щось доказувати російському людоїду який стоїть над вбитою дитиною з сокирою з якої капає кров
20.05.2026 21:46 Відповісти
ще у вас там узкоязичних ущемляють
20.05.2026 21:53 Відповісти
 
 