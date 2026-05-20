Заяви, що країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір – нісенітниця, - Каллас

Глава дипломатії Європейською Союзу Кая Каллас назвала "абсолютною нісенітницею" заяви РФ про те, що країни Балтії нібито дозволяють Україні користуватися своїм повітряним простором для атак по Росії.

Про це вона написала в соцмережі Х.

Реакція Каллас на заяви РФ

"Заяви про те, що країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір, є абсолютною нісенітницею — і Росія це знає", - заявила Каллас.

Крім того, вона заявила, що погрози Москви на адресу країн Балтії є ознакою не сили, а слабкості.

"Росія зазнає невдач на полі бою в Україні та намагається залякати нас, щоб ми зменшили нашу підтримку України. Правильна відповідь — зробити все навпаки: збільшити нашу підтримку України та ще більше зміцнити оборону Європи", - наголосила топдипломатка.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

