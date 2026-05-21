Естонія викликала тимчасового повіреного РФ: Поширення дезінформації, погроз та провокацій мають негайно припинитися

Міністерство закордонних справ Естонії сьогодні, 21 травня, викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації для вручення йому ноти протесту щодо дезінформаційної кампанії, спрямованої проти країн Балтії.

Про повідомили в МЗС Естонії, передає Цензор.НЕТ.

РФ продовжує дезінформаційну кампанію

Як зазначається, в ноті протесту МЗС заявило, що Естонія рішуче засуджує продовження дезінформаційної кампанії Росії проти Естонії та інших країн Балтії та вимагає від Москви негайно припинити поширення неправдивої інформації, публічних погроз та провокацій.

"Ми неодноразово наголошували, що Естонія не дозволяла використовувати свою територію чи повітряний простір для атак на цілі в Росії. Повідомлення, що стверджують протилежне, є черговим прикладом хибної російської пропаганди, і вони це знають", - наголосив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Україна має право захищатися

Також зазначається, що Естонія та інші країни Балтії наголосили, що поява безпілотників у їхньому повітряному просторі є прямим наслідком незаконної війни агресії Росії проти України, а українці мають повне право захищатися та завдавати ударів по військових цілях на російській території.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що МЗС Латвії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та висловило категоричний протест проти публічної неправдивої заяви Служби зовнішньої розвідки РФ.