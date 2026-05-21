Президенти країн Балтії обговорили інциденти з дронами: Звинувачення з боку РФ є безпідставними

Президенти Литви, Латвії та Естонії провели розмову щодо зростання кількості інцидентів із дронами в Балтійському регіоні та дезінформаційну кампанію Росії проти їхніх країн.

Звинувачення РФ безпідставні

Як зазначається, президенти наголосили на необхідності посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО.

"Ми повністю солідарні з Латвією – безпідставні звинувачення з боку Росії та спроби відвернути увагу міжнародної спільноти від її незаконної загарбницької війни проти України зазнали невдачі", – йдеться в повідомлені.

Науседа додав, що високо цінує підтримку союзників по НАТО щодо охорони балтійського повітряного простору, і зауважив, що країни продовжать співпрацювати для подальшого зміцнення протиповітряної оборони та можливостей протидії дронам у Балтійському регіоні.

