Президенти країн Балтії обговорили інциденти з дронами: Звинувачення з боку РФ є безпідставними
Президенти Литви, Латвії та Естонії провели розмову щодо зростання кількості інцидентів із дронами в Балтійському регіоні та дезінформаційну кампанію Росії проти їхніх країн.
Про це повідомив у соцмережі X президент Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ.
Звинувачення РФ безпідставні
Як зазначається, президенти наголосили на необхідності посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО.
"Ми повністю солідарні з Латвією – безпідставні звинувачення з боку Росії та спроби відвернути увагу міжнародної спільноти від її незаконної загарбницької війни проти України зазнали невдачі", – йдеться в повідомлені.
Науседа додав, що високо цінує підтримку союзників по НАТО щодо охорони балтійського повітряного простору, і зауважив, що країни продовжать співпрацювати для подальшого зміцнення протиповітряної оборони та можливостей протидії дронам у Балтійському регіоні.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
- Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
- Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.
