Президенти країн Балтії обговорили інциденти з дронами: Звинувачення з боку РФ є безпідставними

Президенти Литви, Латвії та Естонії провели розмову щодо зростання кількості інцидентів із дронами в Балтійському регіоні та дезінформаційну кампанію Росії проти їхніх країн.

Про це повідомив у соцмережі X президент Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ.

Звинувачення РФ безпідставні 

Як зазначається, президенти наголосили на необхідності посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО.

"Ми повністю солідарні з Латвією – безпідставні звинувачення з боку Росії та спроби відвернути увагу міжнародної спільноти від її незаконної загарбницької війни проти України зазнали невдачі", – йдеться в повідомлені.

Науседа додав, що високо цінує підтримку союзників по НАТО щодо охорони балтійського повітряного простору, і зауважив, що країни продовжать співпрацювати для подальшого зміцнення протиповітряної оборони та можливостей протидії дронам у Балтійському регіоні.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

Топ коментарі
+1
рашка просто троллингом занимается, а эти собрались и давай оправдываться перед этими брехунами и лицемерами, которых еще мир не видел
21.05.2026 17:37 Відповісти
Нам би їх проблеми з дронами..
21.05.2026 17:20 Відповісти
Такий заголовок, що расєя не при чому ..Що значить освіта...Треба вміти ще й читати правильно....
21.05.2026 17:21 Відповісти
Я теж так прочитав що росію не можна звинувачувати.Тільки потім зрозумів що то росія звинувачує і це її звинувачення безпідставні.Справді шкода що ті які пишуть не володіють граматикою так,як би їм належало...
21.05.2026 17:28 Відповісти
звинувачення шо с території Латвії залітають наші дрони
21.05.2026 17:37 Відповісти
ти не тільки читай ,а і думай
21.05.2026 17:40 Відповісти
Кажется всегда такие храбрые краини Балтии не хотят иметь никакого отношения к этой войне.
21.05.2026 17:27 Відповісти
21.05.2026 17:37 Відповісти
кацапи будуть робити аналоги наших дронів і запускати по прибалтам
21.05.2026 17:41 Відповісти
один два таких склепать як два пальці
21.05.2026 17:42 Відповісти
Хай, спочатку, "склепають"...
21.05.2026 18:10 Відповісти
 
 