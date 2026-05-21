Президенты стран Балтии обсудили инциденты с дронами: Обвинения со стороны РФ безосновательны
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии обсудили рост числа инцидентов с дронами в Балтийском регионе и дезинформационную кампанию России против их стран.
Об этом сообщил в соцсети X президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ.
Обвинения РФ беспочвенны
Как отмечается, президенты подчеркнули необходимость усиления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.
"Мы полностью солидарны с Латвией – безосновательные обвинения со стороны России и попытки отвлечь внимание международного сообщества от ее незаконной захватнической войны против Украины потерпели неудачу", – говорится в сообщении.
Науседа добавил, что высоко ценит поддержку союзников по НАТО в охране балтийского воздушного пространства, и отметил, что страны продолжат сотрудничать для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и возможностей противодействия дронам в Балтийском регионе.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
- Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
- В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
