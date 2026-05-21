Президенты стран Балтии обсудили инциденты с дронами: Обвинения со стороны РФ безосновательны

Фото: Гітанас Науседа / соцмережа Х

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии обсудили рост числа инцидентов с дронами в Балтийском регионе и дезинформационную кампанию России против их стран.

Об этом сообщил в соцсети X президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ.

Обвинения РФ беспочвенны 

Как отмечается, президенты подчеркнули необходимость усиления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.

"Мы полностью солидарны с Латвией – безосновательные обвинения со стороны России и попытки отвлечь внимание международного сообщества от ее незаконной захватнической войны против Украины потерпели неудачу", – говорится в сообщении.

Науседа добавил, что высоко ценит поддержку союзников по НАТО в охране балтийского воздушного пространства, и отметил, что страны продолжат сотрудничать для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и возможностей противодействия дронам в Балтийском регионе.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

рашка просто троллингом занимается, а эти собрались и давай оправдываться перед этими брехунами и лицемерами, которых еще мир не видел
Нам би їх проблеми з дронами..
21.05.2026 17:20 Ответить
Такий заголовок, що расєя не при чому ..Що значить освіта...Треба вміти ще й читати правильно....
21.05.2026 17:21 Ответить
Я теж так прочитав що росію не можна звинувачувати.Тільки потім зрозумів що то росія звинувачує і це її звинувачення безпідставні.Справді шкода що ті які пишуть не володіють граматикою так,як би їм належало...
21.05.2026 17:28 Ответить
звинувачення шо с території Латвії залітають наші дрони
21.05.2026 17:37 Ответить
ти не тільки читай ,а і думай
21.05.2026 17:40 Ответить
Кажется всегда такие храбрые краини Балтии не хотят иметь никакого отношения к этой войне.
21.05.2026 17:27 Ответить
кацапи будуть робити аналоги наших дронів і запускати по прибалтам
21.05.2026 17:41 Ответить
