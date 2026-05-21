В Литве предупредили о новых вторжениях дронов в страны Балтии, - СМИ
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что странам Балтии придется адаптироваться к новой реальности из-за регулярных инцидентов с беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euronews.
Что заявил глава Минобороны Литвы
По словам Каунаса, только в этом месяце в странах Балтии зафиксировали как минимум шесть подтвержденных или вероятных случаев вторжения дронов.
"Для стран Балтии это уже новая реальность. Нам придется приспосабливаться, ведь риск повторения таких ситуаций остается очень высоким", – заявил министр.
Он также подчеркнул, что Литва должна усиливать защиту своего воздушного пространства.
Что планируют в Литве
По словам министра, страна уже вкладывает значительные средства в развитие систем противовоздушной обороны.
В ближайшее время Литва также ожидает поступления новых радаров.
Что происходит в Латвии
Издание отмечает, что в Латвии уже третий день подряд в нескольких регионах объявляют воздушную тревогу.
Национальные вооруженные силы страны сообщили об усилении систем ПВО на востоке и зафиксированном дроне в воздушном пространстве.
Для дополнительной защиты восточной границы Латвия направила туда новые военные подразделения.
Что говорят в ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что безопасность стран Балтии напрямую связана с безопасностью всей Европы.
В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет реагировать на такие инциденты совместно и решительно.
