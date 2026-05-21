В Литве предупредили о новых вторжениях дронов в страны Балтии, - СМИ

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что странам Балтии придется адаптироваться к новой реальности из-за регулярных инцидентов с беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euronews.

Что заявил глава Минобороны Литвы

По словам Каунаса, только в этом месяце в странах Балтии зафиксировали как минимум шесть подтвержденных или вероятных случаев вторжения дронов.

"Для стран Балтии это уже новая реальность. Нам придется приспосабливаться, ведь риск повторения таких ситуаций остается очень высоким", – заявил министр.

Он также подчеркнул, что Литва должна усиливать защиту своего воздушного пространства.

Что планируют в Литве

По словам министра, страна уже вкладывает значительные средства в развитие систем противовоздушной обороны.

В ближайшее время Литва также ожидает поступления новых радаров.

Что происходит в Латвии

Издание отмечает, что в Латвии уже третий день подряд в нескольких регионах объявляют воздушную тревогу.

Национальные вооруженные силы страны сообщили об усилении систем ПВО на востоке и зафиксированном дроне в воздушном пространстве.

Для дополнительной защиты восточной границы Латвия направила туда новые военные подразделения.

Что говорят в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что безопасность стран Балтии напрямую связана с безопасностью всей Европы.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет реагировать на такие инциденты совместно и решительно.

