У Литві попередили про нові вторгнення дронів у країни Балтії, - ЗМІ
Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країнам Балтії доведеться адаптуватися до нової реальності через регулярні інциденти з безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Euronews.
Що заявив глава Міноборони Литви
За словами Каунаса, лише цього місяця у країнах Балтії зафіксували щонайменше шість підтверджених або ймовірних випадків вторгнення дронів.
"Для країн Балтії це вже нова реальність. Нам доведеться пристосовуватися, адже ризик повторення таких ситуацій залишається дуже високим", – заявив міністр.
Він також наголосив, що Литва повинна посилювати захист свого повітряного простору.
Що планують у Литві
За словами міністра, країна вже вкладає значні кошти у розвиток систем протиповітряної оборони.
Найближчим часом Литва також очікує надходження нових радарів.
Що відбувається у Латвії
Видання зазначає, що у Латвії вже третій день поспіль у кількох регіонах оголошують повітряну тривогу.
Національні збройні сили країни повідомили про посилення систем ППО на сході та зафіксований дрон у повітряному просторі.
Для додаткового захисту східного кордону Латвія направила туди нові військові підрозділи.
Що кажуть у ЄС
Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що безпека країн Балтії безпосередньо пов’язана з безпекою всієї Європи.
Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС реагуватиме на такі інциденти спільно та рішуче.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль