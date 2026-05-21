У Литві попередили про нові вторгнення дронів у країни Балтії, - ЗМІ

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країнам Балтії доведеться адаптуватися до нової реальності через регулярні інциденти з безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Euronews.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що заявив глава Міноборони Литви

За словами Каунаса, лише цього місяця у країнах Балтії зафіксували щонайменше шість підтверджених або ймовірних випадків вторгнення дронів.

"Для країн Балтії це вже нова реальність. Нам доведеться пристосовуватися, адже ризик повторення таких ситуацій залишається дуже високим", – заявив міністр.

Він також наголосив, що Литва повинна посилювати захист свого повітряного простору.

Читайте: Армія РФ навмисно направляє українські дрони над країнами Балтії та Фінляндії, - ЗМІ

Що планують у Литві

За словами міністра, країна вже вкладає значні кошти у розвиток систем протиповітряної оборони.

Найближчим часом Литва також очікує надходження нових радарів.

Що відбувається у Латвії

Видання зазначає, що у Латвії вже третій день поспіль у кількох регіонах оголошують повітряну тривогу.

Національні збройні сили країни повідомили про посилення систем ППО на сході та зафіксований дрон у повітряному просторі.

Для додаткового захисту східного кордону Латвія направила туди нові військові підрозділи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Фінляндії заявили про порушення повітряного простору безпілотником

Що кажуть у ЄС

Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що безпека країн Балтії безпосередньо пов’язана з безпекою всієї Європи.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС реагуватиме на такі інциденти спільно та рішуче.

Читайте також: Україна має точніше обирати цілі для ударів по РФ, щоб не підігравати російським провокаціям проти НАТО, - Міноборони Польщі