УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10587 відвідувачів онлайн
Новини Дрони над країнами Балтії
440 6

Українські дрони залітають у повітряний простір НАТО, але відповідальна за це Росія, - Цахкна

В Естонії звинуватили РФ у перенаправлленні українських дронів

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна вважає, що Росія направляє українські БпЛА у повітряний простір країн Балтії, щоб послабити підтримку України.

Про це він заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відповідальна - Росія

"Протягом останніх кількох тижнів на нашу територію залітає дедалі більше дронів – це українські дрони, але відповідальність за це несе Росія. Адже саме Росія веде агресивну війну проти України й саме Росія направляє ці безпілотники на територію НАТО", - зазначив він.

На думку міністра, РФ використовує ці інциденти у власних цілях, щоб змусити союзників тиснути на Україну та послабити її підтримку.

Також читайте: У Литві попередили про нові вторгнення дронів у країни Балтії, - ЗМІ

Цахкна наголосив, що Україна має право завдавати ударів по російській території.

"Я хочу запевнити вас, що Україна має повне право атакувати ці цілі, що знаходяться глибоко в Росії, які допомагають вести цю загарбницьку війну проти неї. Тож я думаю, що Україна продовжує. Звісно, вони мають бути обережнішими. Але вся відповідальність у цьому питанні лежить на Росії", - пояснив міністр посадовець.

Глава МЗС Естонії вважає, що ці інциденти мають стати стимулом для посилення тиску на Росію.

"Путін намагається розколоти єдність Заходу, а також змусити нас усіх чинити більший тиск на Україну, зупинити ці атаки, "далекобійні" санкції, як кажуть українці. Тож це правильний шлях уперед – чинити більший тиск на Росію", - підсумував він.

Читайте: Естонія викликала тимчасового повіреного РФ: Поширення дезінформації, погроз та провокацій мають негайно припинитися

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що МЗС Латвії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та висловило категоричний протест проти публічної неправдивої заяви Служби зовнішньої розвідки РФ.

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Своєю чергою Україна також відкинула звинувачення Росії у нібито підготовці атак по РФ з території Латвії.
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

Також читайте: Президенти країн Балтії обговорили інциденти з дронами: Звинувачення з боку РФ є безпідставними

Автор: 

росія (70111) Естонія (1833) дрони (8223) Цахкна Маргус (152)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потом будет - а нас за шо?!
показати весь коментар
22.05.2026 14:41 Відповісти
Не Росія ,а терористичне угрупування кацапстан!
показати весь коментар
22.05.2026 14:42 Відповісти
Звісно , що кацапи намагаються втягнути у війну всю Європу ,
щоби європейці не змогли допомагати нам у цій безглуздій
і кривавій війні 😡
показати весь коментар
22.05.2026 14:53 Відповісти
Тупые кацапы зря надеются втянуть в войну Европу. Европейцы не дураки.
показати весь коментар
22.05.2026 15:15 Відповісти
А чому не скаже цей статист з якого боку?((З Білорусі ?Чи може з Польщі?((Український дрон в зоні Нати,ще неозначає ,що він запущений Україною.
показати весь коментар
22.05.2026 15:01 Відповісти
Ну спочатку дрон летить на Ленінбург, а потім атакує Єстонію, або через всю Польщу, Балтійське море, Латвію, Литву. У них там з головою все гаразд? А до Путлера претезії які можуть бути?
показати весь коментар
22.05.2026 15:41 Відповісти
 
 