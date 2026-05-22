Українські дрони залітають у повітряний простір НАТО, але відповідальна за це Росія, - Цахкна
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна вважає, що Росія направляє українські БпЛА у повітряний простір країн Балтії, щоб послабити підтримку України.
Про це він заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Відповідальна - Росія
"Протягом останніх кількох тижнів на нашу територію залітає дедалі більше дронів – це українські дрони, але відповідальність за це несе Росія. Адже саме Росія веде агресивну війну проти України й саме Росія направляє ці безпілотники на територію НАТО", - зазначив він.
На думку міністра, РФ використовує ці інциденти у власних цілях, щоб змусити союзників тиснути на Україну та послабити її підтримку.
Цахкна наголосив, що Україна має право завдавати ударів по російській території.
"Я хочу запевнити вас, що Україна має повне право атакувати ці цілі, що знаходяться глибоко в Росії, які допомагають вести цю загарбницьку війну проти неї. Тож я думаю, що Україна продовжує. Звісно, вони мають бути обережнішими. Але вся відповідальність у цьому питанні лежить на Росії", - пояснив міністр посадовець.
Глава МЗС Естонії вважає, що ці інциденти мають стати стимулом для посилення тиску на Росію.
"Путін намагається розколоти єдність Заходу, а також змусити нас усіх чинити більший тиск на Україну, зупинити ці атаки, "далекобійні" санкції, як кажуть українці. Тож це правильний шлях уперед – чинити більший тиск на Росію", - підсумував він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що МЗС Латвії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та висловило категоричний протест проти публічної неправдивої заяви Служби зовнішньої розвідки РФ.
- Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
- Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
- Своєю чергою Україна також відкинула звинувачення Росії у нібито підготовці атак по РФ з території Латвії.
- Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.
