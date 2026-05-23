Цахкна і Павел обговорили підтримку України та безпеку Європи

У рамках конференції GLOBSEC міністр Естонії Маргус Цахкна та президент Чехії Петр Павел обговорили подальшу підтримку України та просування її вступу до ЄС, а також зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У ході переговорів сторони зосередилися на продовженні всебічної допомоги Україні та необхідності просування переговорів щодо її вступу до Європейського Союзу.

Цахкна також подякував Чехії за внесок у зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО.

Що передувало?

Раніше Павел заявив, що примушення України до невигідного миру створить довгострокові загрози для безпеки всієї Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони залітають у повітряний простір НАТО, але відповідальна за це Росія, - Цахкна