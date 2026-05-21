Невигідний мир для України матиме наслідки для Європи на десятиліття, - Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що примушення України до невигідного миру створить довгострокові загрози для безпеки всієї Європи.

"Наш історичний досвід взаємин із Росією також формує наше переконання в тому, що доля України є центральним питанням європейської безпеки. Підтримка України - це не благодійність. Це пряма інвестиція в безпеку Європи. Тому що якщо Україна досягне успіху, Європа стане безпечнішою. Якщо ж Україну змусять погодитися на невигідний мир, усі ми житимемо з наслідками цього рішення десятиліттями", - заявив глава чеської держави.

Павел наголосив, що Україна сьогодні відіграє значно ширшу роль, ніж просто захист європейської безпеки, адже вона змінює оборонну промисловість, військове мислення та стратегічну культуру Європи.

Європа потребує України більше, ніж Україна Європи

За словами Павела, нещодавно він разом із президентом Фінляндії Александром Стуббом дійшли висновку, що Європа нині потребує України більше, ніж Україна потребує Європи.

Чеський лідер наголосив, що Україна вже стала одним із найефективніших оборонних гравців на континенті. Він відзначив стійкість українців, здобутий бойовий досвід та розвиток технологічних інновацій у сфері оборони.

Павел підкреслив, що Україна фактично змінює сучасне розуміння війни - від використання безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби до організації оборонного виробництва та впровадження інновацій безпосередньо на полі бою.

