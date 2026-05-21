Невигідний мир для України матиме наслідки для Європи на десятиліття, - Павел
Президент Чехії Петр Павел заявив, що примушення України до невигідного миру створить довгострокові загрози для безпеки всієї Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Наш історичний досвід взаємин із Росією також формує наше переконання в тому, що доля України є центральним питанням європейської безпеки. Підтримка України - це не благодійність. Це пряма інвестиція в безпеку Європи. Тому що якщо Україна досягне успіху, Європа стане безпечнішою. Якщо ж Україну змусять погодитися на невигідний мир, усі ми житимемо з наслідками цього рішення десятиліттями", - заявив глава чеської держави.
Павел наголосив, що Україна сьогодні відіграє значно ширшу роль, ніж просто захист європейської безпеки, адже вона змінює оборонну промисловість, військове мислення та стратегічну культуру Європи.
Європа потребує України більше, ніж Україна Європи
За словами Павела, нещодавно він разом із президентом Фінляндії Александром Стуббом дійшли висновку, що Європа нині потребує України більше, ніж Україна потребує Європи.
Чеський лідер наголосив, що Україна вже стала одним із найефективніших оборонних гравців на континенті. Він відзначив стійкість українців, здобутий бойовий досвід та розвиток технологічних інновацій у сфері оборони.
Павел підкреслив, що Україна фактично змінює сучасне розуміння війни - від використання безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби до організації оборонного виробництва та впровадження інновацій безпосередньо на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки якби одна Україна воювала, і подовше.
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
🐸 на стадіони заявив, що Порошенко - не пророк. В принципі так і є. Але якщо ЗЕ вважає себе пророком, то нехай сам напише нову версію пришестя Звіра і Христа. Цікаво буде його писанину почитати. Бо свою писанину Вова Путін щодо єдності народів опублікував ще до вторгнення в Україну. От тільки з його Гальською війною в Україні в нього щось не склалося, щось пішло не так.
Для чого їм прирікать своїх дітей та внукі на смерть і поневолення, якщо це роблять з нашими і зараз.