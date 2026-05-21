Невигідний мир для України матиме наслідки для Європи на десятиліття, - Павел

Павел назвав підтримку України інвестицією у безпеку Європи

Президент Чехії Петр Павел заявив, що примушення України до невигідного миру створить довгострокові загрози для безпеки всієї Європи.

"Наш історичний досвід взаємин із Росією також формує наше переконання в тому, що доля України є центральним питанням європейської безпеки. Підтримка України - це не благодійність. Це пряма інвестиція в безпеку Європи. Тому що якщо Україна досягне успіху, Європа стане безпечнішою. Якщо ж Україну змусять погодитися на невигідний мир, усі ми житимемо з наслідками цього рішення десятиліттями", - заявив глава чеської держави.

Павел наголосив, що Україна сьогодні відіграє значно ширшу роль, ніж просто захист європейської безпеки, адже вона змінює оборонну промисловість, військове мислення та стратегічну культуру Європи.

Європа потребує України більше, ніж Україна Європи

За словами Павела, нещодавно він разом із президентом Фінляндії Александром Стуббом дійшли висновку, що Європа нині потребує України більше, ніж Україна потребує Європи.

Чеський лідер наголосив, що Україна вже стала одним із найефективніших оборонних гравців на континенті. Він відзначив стійкість українців, здобутий бойовий досвід та розвиток технологічних інновацій у сфері оборони.

Павел підкреслив, що Україна фактично змінює сучасне розуміння війни - від використання безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби до організації оборонного виробництва та впровадження інновацій безпосередньо на полі бою.

Топ коментарі
Та що Європі точно вигідно то це щоб вічно тримала рашку ціною життям українців, а вони будуть жити як і жили.
21.05.2026 13:01
Тільки щось сама Європа не сильно спішить воювати за "вигідний" мир для себе в тому числі.
Тільки якби одна Україна воювала, і подовше.
21.05.2026 13:01
100% Захід влаштовує, фінансувати цю безкінечну війну...
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
21.05.2026 13:12
та ми в курсі що ми щит Європи. гроші давай.
21.05.2026 12:56
війська і зброю також хай дають.
21.05.2026 13:03
Літом 95-го, забирали на вулиці двох любителів випити,йшли горілку купувати:одного на місці відкупили, другий -вже бп.
21.05.2026 13:04
А хто це "ми"?
21.05.2026 13:06
Як і для Фінляндії мав наслідки
21.05.2026 12:59
21.05.2026 13:01
21.05.2026 13:01
21.05.2026 13:12
Спочатку слід розібратись з "першопричинами конфлікту", а потім думати про мир. А не базікати про мир, коли відсутнє розуміння того, що відбувається, як це з самого початку робив 🐸.
🐸 на стадіони заявив, що Порошенко - не пророк. В принципі так і є. Але якщо ЗЕ вважає себе пророком, то нехай сам напише нову версію пришестя Звіра і Христа. Цікаво буде його писанину почитати. Бо свою писанину Вова Путін щодо єдності народів опублікував ще до вторгнення в Україну. От тільки з його Гальською війною в Україні в нього щось не склалося, щось пішло не так.
21.05.2026 13:11
Розбудили злого ведмедя, то тепер вигрібайте. А то воно класно - однією рукою нібито підтримувати Україну, а іншою купувати нафту та газ в РФ.
21.05.2026 13:13
Не буде ніякого невигідного миру, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
21.05.2026 13:18
Єдиний прийнятний варіант це повна деокупація України. За будь якого іншого варіанту Європа має швидко готуватися до невідворотньої війни, мілітаризувати суспільство з дитинства і забути про мирні часи назавжди. Старі політики діють за принципом "після нас хоч потоп" і цим прирікають своїх дітей та внукі на смерть і поневолення.
21.05.2026 13:53
Для чого Європі швидко готуватися до невідворотньої війни, якщо вона буде підтримувати багаторічну войну в Україні, що в принципі і робить.
Для чого їм прирікать своїх дітей та внукі на смерть і поневолення, якщо це роблять з нашими і зараз.
21.05.2026 14:06
 
 