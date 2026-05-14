Цахкна закликав країни "Рамштайну" щороку виділяти Україні 0,25% ВВП: Це створило б необхідні умови для успіху

Цакхна про підтримку України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав країни коаліції "Рамштайн" щороку спрямовувати на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Естонія давно наголошує, що для того, щоб Україна могла ефективно планувати свою оборону та протидіяти агресії Росії, вона має бути впевнена в довгостроковій підтримці своїх партнерів", - йдеться в повідомленні.

0,25% ВВП

Цакхна зауважив, що саме тому Естонія впродовж останніх років виділяє 0,25% ВВП щорічно на військову допомогу Україні і продовжуватиме це робити надалі.

"Наші розрахунки свідчать, що якби всі країни коаліції "Рамштайн" робили внесок на подібному рівні, це створило б необхідні умови для успіху України", - додав він.

Є ж розумні люди на цій планеті....
14.05.2026 16:04 Відповісти
Французи і брити засумнівались
14.05.2026 16:06 Відповісти
Странно, а так дышали в 2022 году, особенно бриты, да и макарон старался не отставать, а немцы почему-то не лезли, да и амеры не сильно активные были.
14.05.2026 16:28 Відповісти
У Франції вибори в 2027 р - на Стармера зараз наїзжають 40 лейбористів
14.05.2026 16:36 Відповісти
Вони ж розуміють куди підуть ці кошти. Єрмак крав і Буданов ********. Будуть будувать "Династію-2". Був А.Б., а стане В.Б. - Ванга-Буданга
14.05.2026 16:57 Відповісти
Красти в нас як дихати - так Захід може зібрати гроші і збирати - виробляти в себе ракети дрони - потім передати - було б бажання
14.05.2026 17:05 Відповісти
Откупные за право не бегать в убежище три раза за ночь?
14.05.2026 16:06 Відповісти
Зате Україна зможе планувати оборону в довгостроковій перспективі. Те що треба естонцям.
14.05.2026 16:08 Відповісти
 
 