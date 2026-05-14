Цахкна закликав країни "Рамштайну" щороку виділяти Україні 0,25% ВВП: Це створило б необхідні умови для успіху
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав країни коаліції "Рамштайн" щороку спрямовувати на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Підтримка партнерів
"Естонія давно наголошує, що для того, щоб Україна могла ефективно планувати свою оборону та протидіяти агресії Росії, вона має бути впевнена в довгостроковій підтримці своїх партнерів", - йдеться в повідомленні.
0,25% ВВП
Цакхна зауважив, що саме тому Естонія впродовж останніх років виділяє 0,25% ВВП щорічно на військову допомогу Україні і продовжуватиме це робити надалі.
"Наші розрахунки свідчать, що якби всі країни коаліції "Рамштайн" робили внесок на подібному рівні, це створило б необхідні умови для успіху України", - додав він.
