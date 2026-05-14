Цахкна призвал страны "Рамштайна" ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП: это создало бы необходимые условия для успеха

Цакхна о поддержке Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны коалиции "Рамштайн" ежегодно направлять на военную помощь Украине 0,25 % своего ВВП.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Поддержка партнеров

"Эстония давно подчеркивает, что для того, чтобы Украина могла эффективно планировать свою оборону и противостоять агрессии России, она должна быть уверена в долгосрочной поддержке своих партнеров", — говорится в сообщении.

0,25% ВВП

Цакхна отметил, что именно поэтому Эстония в течение последних лет выделяет 0,25% ВВП ежегодно на военную помощь Украине и будет продолжать это делать в дальнейшем.

"Наши расчеты показывают, что если бы все страны коалиции "Рамштайн" вносили вклад на аналогичном уровне, это создало бы необходимые условия для успеха Украины", — добавил он.

Є ж розумні люди на цій планеті....
14.05.2026 16:04 Ответить
Французи і брити засумнівались
14.05.2026 16:06 Ответить
Странно, а так дышали в 2022 году, особенно бриты, да и макарон старался не отставать, а немцы почему-то не лезли, да и амеры не сильно активные были.
14.05.2026 16:28 Ответить
У Франції вибори в 2027 р - на Стармера зараз наїзжають 40 лейбористів
14.05.2026 16:36 Ответить
Вони ж розуміють куди підуть ці кошти. Єрмак крав і Буданов ********. Будуть будувать "Династію-2". Був А.Б., а стане В.Б. - Ванга-Буданга
14.05.2026 16:57 Ответить
Красти в нас як дихати - так Захід може зібрати гроші і збирати - виробляти в себе ракети дрони - потім передати - було б бажання
14.05.2026 17:05 Ответить
Откупные за право не бегать в убежище три раза за ночь?
14.05.2026 16:06 Ответить
Зате Україна зможе планувати оборону в довгостроковій перспективі. Те що треба естонцям.
14.05.2026 16:08 Ответить
 
 