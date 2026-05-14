Цахкна призвал страны "Рамштайна" ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП: это создало бы необходимые условия для успеха
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны коалиции "Рамштайн" ежегодно направлять на военную помощь Украине 0,25 % своего ВВП.
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Поддержка партнеров
"Эстония давно подчеркивает, что для того, чтобы Украина могла эффективно планировать свою оборону и противостоять агрессии России, она должна быть уверена в долгосрочной поддержке своих партнеров", — говорится в сообщении.
0,25% ВВП
Цакхна отметил, что именно поэтому Эстония в течение последних лет выделяет 0,25% ВВП ежегодно на военную помощь Украине и будет продолжать это делать в дальнейшем.
"Наши расчеты показывают, что если бы все страны коалиции "Рамштайн" вносили вклад на аналогичном уровне, это создало бы необходимые условия для успеха Украины", — добавил он.
