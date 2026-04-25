Эстония выделит около €110 млн для Украины в 2026 году: основной фокус — закупка дронов и противодействие БПЛА, — Федоров. ВИДЕО
Индустрия дронов
Эстония подтвердила решение направлять не менее 0,25% ВВП на помощь Украине — в 2026 году это около 110 миллионов евро.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам встречи с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, отмечается, что Украина расширяет стратегическое партнерство и технологическую поддержку с Эстонией.
Во время встречи министры согласовали приоритеты взаимовыгодного сотрудничества — каждое решение и финансирование должны соответствовать актуальным потребностям фронта.
Помощь Украине
Основной фокус — закупка дронов и средств противодействия БПЛА. Это усиливает наши возможности в наиболее критических сферах войны.
IТ-коалиция
Отдельный трек — солидерство Эстонии в IТ-коалиции вместе с Люксембургом.
"Эстония продолжает быть драйвером цифровой трансформации вооруженных сил. Всего привлечено €1,4 млрд на системы связи и технологические решения. Вклад Эстонии в этом году — €5,7 млн", — добавил украинский министр.
Программа PURL
Также Федоров поблагодарил Эстонию за дополнительный взнос в размере $13 млн в механизм PURL для оперативного удовлетворения приоритетных потребностей Сил обороны.
"Работаем над обменом технологиями, чтобы превращать инновации в реальное преимущество на поле боя", — добавил он.
