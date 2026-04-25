Эстония выделит около €110 млн для Украины в 2026 году: основной фокус — закупка дронов и противодействие БПЛА, — Федоров. ВИДЕО

Эстония подтвердила решение направлять не менее 0,25% ВВП на помощь Украине — в 2026 году это около 110 миллионов евро.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам встречи с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В частности, отмечается, что Украина расширяет стратегическое партнерство и технологическую поддержку с Эстонией.

Во время встречи министры согласовали приоритеты взаимовыгодного сотрудничества — каждое решение и финансирование должны соответствовать актуальным потребностям фронта.

Читайте также: Эстония увеличила расходы на оборону до 5% ВВП из-за угрозы со стороны РФ, – Минобороны

Помощь Украине

Федоров отметил, что Эстония подтвердила решение направлять не менее 0,25% ВВП на помощь Украине — в 2026 году это около €110 млн.

Основной фокус — закупка дронов и средств противодействия БПЛА. Это усиливает наши возможности в наиболее критических сферах войны.

Читайте также: В Эстонии разоблачили рекордное количество агентов российских спецслужб

IТ-коалиция

Отдельный трек — солидерство Эстонии в IТ-коалиции вместе с Люксембургом.

"Эстония продолжает быть драйвером цифровой трансформации вооруженных сил. Всего привлечено €1,4 млрд на системы связи и технологические решения. Вклад Эстонии в этом году — €5,7 млн", — добавил украинский министр.

Читайте: Эстония обновляет стратегию безопасности с учетом риска оккупации

Программа PURL

Также Федоров поблагодарил Эстонию за дополнительный взнос в размере $13 млн в механизм PURL для оперативного удовлетворения приоритетных потребностей Сил обороны.

"Работаем над обменом технологиями, чтобы превращать инновации в реальное преимущество на поле боя", — добавил он.