Естонія виділить близько €110 млн для України у 2026 році: основний фокус - закупівля дронів та протидія БпЛА, - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Естонія підтвердила рішення спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на допомогу Україні - у 2026 році це близько €110 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за результатами зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, зазначається, що Україна масштабує стратегічне партнерство та технологічну підтримку з Естонією.

Під час зустрічі міністри узгодили пріоритети взаємовигідної співпраці - кожне рішення та фінансування повинні відповідати актуальним потребам фронту.

Допомога Україні

Основний фокус - закупівля дронів та засобів протидії БпЛА. Це посилює наші можливості в найбільш критичних доменах війни.

ІТ-коаліція

Окремий трек - співлідерство Естонії в ІТ-коаліції разом з Люксембургом.

"Естонія продовжує бути драйвером цифрової трансформації війська. Загалом залучено €1,4 млрд для систем зв’язку та технологічних рішень. Внесок Естонії цього року - €5,7 млн", - додав український міністр.

Програма PURL

Також Федоров подякував Естонії за додаткові $13 млн внеску в механізм PURL для оперативного закриття пріоритетних потреб Сил оборони.

"Працюємо над обміном технологіями, щоб перетворювати інновації на реальну перевагу на полі бою", - додав він.