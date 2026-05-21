Невыгодный мир для Украины будет иметь последствия для Европы на десятилетия, - Павел

Павел назвал поддержку Украины инвестицией в безопасность Европы

Президент Чехии Петр Павел заявил, что принуждение Украины к невыгодному миру создаст долгосрочные угрозы для безопасности всей Европы.

"Наш исторический опыт взаимоотношений с Россией также формирует наше убеждение в том, что судьба Украины является центральным вопросом европейской безопасности. Поддержка Украины - это не благотворительность. Это прямая инвестиция в безопасность Европы. Потому что если Украина добьется успеха, Европа станет безопаснее. Если же Украину заставят согласиться на невыгодный мир, все мы будем жить с последствиями этого решения десятилетиями", - заявил глава чешского государства.

Павел подчеркнул, что Украина сегодня играет гораздо более широкую роль, чем просто защита европейской безопасности, поскольку она меняет оборонную промышленность, военное мышление и стратегическую культуру Европы.

Европа нуждается в Украине больше, чем Украина в Европе

По словам Павела, недавно он вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом пришли к выводу, что Европа сейчас нуждается в Украине больше, чем Украина нуждается в Европе.

Чешский лидер подчеркнул, что Украина уже стала одним из самых эффективных оборонных игроков на континенте. Он отметил стойкость украинцев, приобретенный боевой опыт и развитие технологических инноваций в сфере обороны.

Павел подчеркнул, что Украина фактически меняет современное понимание войны - от использования беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы до организации оборонного производства и внедрения инноваций непосредственно на поле боя.

Топ комментарии
Та що Європі точно вигідно то це щоб вічно тримала рашку ціною життям українців, а вони будуть жити як і жили.
21.05.2026 13:01 Ответить
та ми в курсі що ми щит Європи. гроші давай.
21.05.2026 12:56 Ответить
Тільки щось сама Європа не сильно спішить воювати за "вигідний" мир для себе в тому числі.
Тільки якби одна Україна воювала, і подовше.
21.05.2026 13:01 Ответить
21.05.2026 12:56 Ответить
війська і зброю також хай дають.
21.05.2026 13:03 Ответить
Літом 95-го, забирали на вулиці двох любителів випити,йшли горілку купувати:одного на місці відкупили, другий -вже бп.
21.05.2026 13:04 Ответить
А хто це "ми"?
21.05.2026 13:06 Ответить
Як і для Фінляндії мав наслідки
21.05.2026 12:59 Ответить
21.05.2026 13:01 Ответить
21.05.2026 13:01 Ответить
100% Захід влаштовує, фінансувати цю безкінечну війну...
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
21.05.2026 13:12 Ответить
Спочатку слід розібратись з "першопричинами конфлікту", а потім думати про мир. А не базікати про мир, коли відсутнє розуміння того, що відбувається, як це з самого початку робив 🐸.
🐸 на стадіони заявив, що Порошенко - не пророк. В принципі так і є. Але якщо ЗЕ вважає себе пророком, то нехай сам напише нову версію пришестя Звіра і Христа. Цікаво буде його писанину почитати. Бо свою писанину Вова Путін щодо єдності народів опублікував ще до вторгнення в Україну. От тільки з його Гальською війною в Україні в нього щось не склалося, щось пішло не так.
21.05.2026 13:11 Ответить
Розбудили злого ведмедя, то тепер вигрібайте. А то воно класно - однією рукою нібито підтримувати Україну, а іншою купувати нафту та газ в РФ.
21.05.2026 13:13 Ответить
Не буде ніякого невигідного миру, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
21.05.2026 13:18 Ответить
 
 