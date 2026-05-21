Невыгодный мир для Украины будет иметь последствия для Европы на десятилетия, - Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что принуждение Украины к невыгодному миру создаст долгосрочные угрозы для безопасности всей Европы.

"Наш исторический опыт взаимоотношений с Россией также формирует наше убеждение в том, что судьба Украины является центральным вопросом европейской безопасности. Поддержка Украины - это не благотворительность. Это прямая инвестиция в безопасность Европы. Потому что если Украина добьется успеха, Европа станет безопаснее. Если же Украину заставят согласиться на невыгодный мир, все мы будем жить с последствиями этого решения десятилетиями", - заявил глава чешского государства.

Павел подчеркнул, что Украина сегодня играет гораздо более широкую роль, чем просто защита европейской безопасности, поскольку она меняет оборонную промышленность, военное мышление и стратегическую культуру Европы.

Европа нуждается в Украине больше, чем Украина в Европе

По словам Павела, недавно он вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом пришли к выводу, что Европа сейчас нуждается в Украине больше, чем Украина нуждается в Европе.

Чешский лидер подчеркнул, что Украина уже стала одним из самых эффективных оборонных игроков на континенте. Он отметил стойкость украинцев, приобретенный боевой опыт и развитие технологических инноваций в сфере обороны.

Павел подчеркнул, что Украина фактически меняет современное понимание войны - от использования беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы до организации оборонного производства и внедрения инноваций непосредственно на поле боя.

