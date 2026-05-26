1 042 11

Украина должна продолжать удары вглубь РФ, - Цахкна

Диктатор РФ Владимир Путин регулярно использует фактор страха перед возможным обострением ситуации в Европе в качестве инструмента влияния. Таким образом Кремль пытается склонить западных партнеров к сокращению поддержки Украины и ограничению её ударов по целям на территории России, однако эти попытки не приносят желаемого результата.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Путин и стратегия страха эскалации

"Путин всегда играет на этом страхе эскалации. Он хочет показать, что страны Балтии и эта часть НАТО будут втянуты в войну. Исторически мы понимаем этот страх эскалации со стороны Запада, но, думаю, мы не можем бояться… Безусловно, Путин хочет, чтобы мы все давили на Украину с требованием прекратить эти атаки, но мы этого не делаем", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что никто не ставит под сомнение право Украины атаковать объекты глубоко в российском тылу и все понимают, что "дальнобойные санкции" работают хорошо. Конечно, страны Балтии, на территорию которых в последнее время залетали дроны, не рады, что эти объекты оказываются на их территориях, но осознают, что силы обороны наносят удары по "линиям жизни" российской военной машины в Усть-Луге, Санкт-Петербурге, которые находятся очень близко к границам балтийских стран, поэтому подобные инциденты являются "побочными эффектами российской захватнической войны".

Право Украины на оборонительные действия

"Поэтому Украина должна продолжать", — считает глава МИД Эстонии, признав, что количество подобных инцидентов может увеличиваться в будущем.

При этом он отметил, что ответственность лежит на России. Именно Россия намеренно "подталкивает" эти дроны на территорию НАТО, одновременно распространяя фейковый нарратив, будто страны Балтии и Финляндия официально разрешают Украине использовать свою территорию для этих атак. Цахкна категорически опроверг это утверждение.

"Мы ожидаем от мира понимания того, что ответственность лежит на России", — сказал министр.

путин владимир Эстония Цахкна Маргус Удары по РФ
Топ комментарии
+5
Машины смерти наготове.
Пилоты ждут сигнала свыше.
Прислушайся - и ты услышишь.
Сейчас начнётся наступление.
Сейчас, ещё одно мгновение.
Сейчас, сейчас, ещё чуть чуть.
Фламиндичи рванутся в путь.
показать весь комментарий
26.05.2026 13:04 Ответить
+3
Всі такі піздаболи сміливі коли точно знають що їм не прилетить у відповідь на порядок більше в тротиловому евіваленті.
показать весь комментарий
26.05.2026 13:16 Ответить
+2
Да не бойтесь, смелее. Все будет нормально.
показать весь комментарий
26.05.2026 13:21 Ответить
на НАТО рабсія не напала..
бо сцить..
НАТО - оборонний союз..

а меморандум в Будапешті був написаний для лохів..
навіщо ядерну зброю віддали рабсії?
показать весь комментарий
26.05.2026 12:56 Ответить
Бийте, Вова! Бийте! Заграніца вам допоможе.
показать весь комментарий
26.05.2026 12:57 Ответить
непогано👍
показать весь комментарий
26.05.2026 13:23 Ответить
Чим - дронами з 20-30 кг вибухової речовини. 3000 ракет як не було тай нема - не для ракет зеленский з дерьмаком будували файєр поінт, а для розкрадання датських міліардів крон.
показать весь комментарий
26.05.2026 13:22 Ответить
міндічі шефіри і шобла просроченого в Ізраїлі продовжує удари в Ізраїлі в офшорах
показать весь комментарий
26.05.2026 14:01 Ответить
Мужественные балтийцы никогда не сдаются.
показать весь комментарий
26.05.2026 14:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xzXBaq6duDg кацапи ниють
показать весь комментарий
26.05.2026 14:54 Ответить
 
 