Украина должна продолжать удары вглубь РФ, - Цахкна

Диктатор РФ Владимир Путин регулярно использует фактор страха перед возможным обострением ситуации в Европе в качестве инструмента влияния. Таким образом Кремль пытается склонить западных партнеров к сокращению поддержки Украины и ограничению её ударов по целям на территории России, однако эти попытки не приносят желаемого результата.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Путин и стратегия страха эскалации

"Путин всегда играет на этом страхе эскалации. Он хочет показать, что страны Балтии и эта часть НАТО будут втянуты в войну. Исторически мы понимаем этот страх эскалации со стороны Запада, но, думаю, мы не можем бояться… Безусловно, Путин хочет, чтобы мы все давили на Украину с требованием прекратить эти атаки, но мы этого не делаем", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что никто не ставит под сомнение право Украины атаковать объекты глубоко в российском тылу и все понимают, что "дальнобойные санкции" работают хорошо. Конечно, страны Балтии, на территорию которых в последнее время залетали дроны, не рады, что эти объекты оказываются на их территориях, но осознают, что силы обороны наносят удары по "линиям жизни" российской военной машины в Усть-Луге, Санкт-Петербурге, которые находятся очень близко к границам балтийских стран, поэтому подобные инциденты являются "побочными эффектами российской захватнической войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Белец" в Брянской области, складам и объектам управления армии РФ, — Генштаб

Право Украины на оборонительные действия

"Поэтому Украина должна продолжать", — считает глава МИД Эстонии, признав, что количество подобных инцидентов может увеличиваться в будущем.

При этом он отметил, что ответственность лежит на России. Именно Россия намеренно "подталкивает" эти дроны на территорию НАТО, одновременно распространяя фейковый нарратив, будто страны Балтии и Финляндия официально разрешают Украине использовать свою территорию для этих атак. Цахкна категорически опроверг это утверждение.

"Мы ожидаем от мира понимания того, что ответственность лежит на России", — сказал министр.

Читайте также: Беспилотники атаковали Ярославскую область: перекрыто движение в сторону Москвы